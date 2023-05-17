В Польше заявили о планах обновить договор о добрососедстве с Украиной до конца года

Польши хочет подписать с Украиной новый договор о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве до конца 2023 года. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в комментарии "Укринформу".

"Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы стремимся, чтобы это произошло еще в этом году", - высказался чиновник.

Он отметил, что Варшава хочет, чтобы это был дальновидный договор, который "превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик".

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда предложил подготовить обновленный договор о добрососедстве с Украиной в мае 2022 года.

Действующий договор был подписан в мае 1992 года – несколько месяцев спустя после того, как Украину начали признавать независимым государством. Документ определяет базовые основы для отношений двух стран.