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Политика
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УДАР стал мощной всеукраинской силой, готовой брать на себя ответственность – Артур Палатный

УДАР подготовил план действий по выходу страны из кризиса
Артур Палатный. Фото: Facebook

УДАР достойно проходит новый этап укрепления и роста команды. Об этом на съезде заявил глава исполнительного комитета партии Артур Палатный.

"Уже сегодня мы готовы действовать как мощная всеукраинская сила, предлагать решения и брать на себя ответственность. Своей работой мы докажем, что УДАР достоин стать главной командой Украины", – сказал он.

По его словам, в основу партии УДАР входят народные и местные депутаты, городские головы и лидеры самоуправления, эксперты, предприниматели, ветераны и волонтеры.

"Активное развитие региональных команд по всей Украине еще продолжается, и мы приглашаем всех патриотических, профессиональных, порядочных украинцев присоединяться. Неравнодушные граждане могут также участвовать в работе партии благодаря проекту "Украинская команда УДАР", даже формально не вступая в партию. Фактически это платформа, на которой каждый украинец может приобщиться", – отметил Артур Палатный.

Как отметил Палатный, партия уже подготовила план действий по выходу страны из кризиса: "Экономический план действий: Защита. Безопасность. Развитие".

"С сильным лидером, с сильной командой, с мощной программой преобразований, УДАР готов брать на себя ответственность за ситуацию в стране", – сказал Артур Палатный.

Ранее Палатный заявлял, что Офис президента и Кабинет министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов.

Перед этим он призывал срочно уже с февраля увеличить финансирование оборонной отрасли, в частности "разморозить" повышение зарплат военным. 

Автор:
Дмитрий Нарожный