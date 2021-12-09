Украина будет бороться с кибератаками совместно с Грузией и Литвой (ВИДЕО)

8 декабря в Киеве министр обороны Украины Алексей Резников и министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас подписали меморандум о сотрудничестве между оборонными ведомствами Украины, Литвы и Грузии в сфере кибербезопасности.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, целью меморандума является создание группы по анализу киберугроз при Региональном центре кибербезопасности в Каунасе (Литва), а также определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

"Этот шаг существенно усилит профессиональное взаимодействие между нашими странами. Подписанием меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины по сотрудничеству в сфере кибербезопасности и подчеркивается готовность стран участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз", – заявил Резников.

В оборонном ведомстве отмечают, что главной задачей создаваемой меморандумом группы является развитие многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы.

В Минобороны уточнили, что этот документ чуть позднее подпишет Грузия.

"Кстати, меморандум открыт и для присоединения любых других субъектов НАТО/ЕС или государств-участников Программы НАТО "Партнерство ради мира" и Программы ЕС "Восточное партнерство". Поэтому все желающие партнеры могут присоединиться к инициативе", – добавил Резников.

Региональный центр кибербезопасности в Каунасе был создан летом 2021 года. Его задачей является анализ киберугроз, обмен информацией, разработка рекомендаций по кибербезопасности, противостояние гибридным угрозам, организация учений на критически важной инфраструктуре, а также научные исследования.

Ранее сообщалось, что у первых лиц Украины может появиться "красная кнопка", которая санкционирует сетевые ограничения для государственных органов в случае критических киберугроз.