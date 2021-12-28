"Укравтодору" нужно успеть потратить почти 20 миллиардов гривен до конца 2021 года

"Укравтодор" должен потратить 20 миллиардов гривен за оставшиеся несколько дней 2021 года. Иначе госоргану придется вернуть обратно эти деньги. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Государственное агентство автомобильных дорог собирается потратить 19,25 миллиардагривен на ремонт дорог до начала действия закона о государственном бюджете на 2022 год, то есть до 1 января.

Деньги должны распределить согласно утвержденному перечню "строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения". При этом на реализацию новых проектов эти деньги не пойдут.

"С учетом увеличения общего объема расходов по перечню на 19 млрд грн и направления на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дополнительно 1 млрд грн", - добавили в компании.

Примечательно, что "Укравтодор" получил эти деньги под конец 2021 года, в начале декабря. Так, 2 декабря Верховная Рада решила увеличить доход и расходы госбюджета почти на 50 миллиардов гривен, из которых указанные 19,25 миллиарда гривен предусмотрели для "Укравтодора". При этом госораган не сразу начал тратить эти деньги.

Дело в том, что президент Владимир Зеленский подписал документ только через несколько дней. Даже если Министерство финансов направило все деньги 10 декабря, после вступления положений документа в силу, то с учетом выходных и праздничных дней в "Укравтодора" было всего две недели, чтобы их использовать.

Если "Укравтодор" не успеет потратить деньги, то их придется вернуться в Государственную казначейскую службу.

Напомним, в течение этого года в Украине отремонтировали и построили 5 098 км дорог государственного значения и 250 искусственных сооружений по программе президента Владимира Зеленского “Большая стройка”.

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