В ОП опублікували звернення Зеленського, показ якого перед фіналом ЧС з футболу заблокувала ФІФА

В Офісі президента опублікували звернення глави держави Володимира Зеленського, яке Міжнародна федерація футболу відмовилася показати перед фінальним матчем чемпіонату світу між Аргентиною та Францією 18 грудня. Відео опублікував радник ОП Олексій Арестович.

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У ньому президент, зокрема, вказує, що чемпіонат з футболу доводить, що різні країни можуть вирішувати, хто є сильнішим, "у чесній грі, а не у грі з вогнем, на зеленому ігровому полі, а не на червоному полі бою".

За словами Зеленського, мрією багатьох людей у світі є дивитися, "коли гравці змагаються, змушуючи кожного насолоджуватися миром". При цьому Україна зараз, як зазначив глава держави, бореться за мир більше, аніж за будь що.

"Ми запропонували світові формулу миру, абсолютно прозоро, ми запропонували це, тому що на війні немає чемпіонів, там не може бути нічиї. Так що я анонсую ініціативу проведення світового саміту формули миру цієї зими", - заявив він.

Президент додав, що метою цього саміту є єднання всіх націй світу довкола умов глобального миру, і закликав інші країни підтримати Україну та взяти у ньому участь.

"Стадіони стануть пустими після матчів, а після війни залишаються пустими міста. Саме тому війни мають програти, а чемпіоном має стати мир, як це є зараз у Катарі - чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо. Будь-ласка, підтримуйте Україну та наші зусилля у відновленні миру. Приєднуйтеся до світового саміту формули миру та ставайте чемпіонами миру. Давайте разом станемо свідками фіналу у кінці війни", - зазначив він.

Як вказують у своїх коментарях Арестович та голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, ідея показати звернення Зеленського перед фінальним матчем була підтримана Катаром, однак заблокована ФІФА.

"ФІФА заблокувала показ звернення, хоча в ньому немає нічого, що порушувало би традиції спортивних змагань і загальноприйняті стандарти міжнаціонального спілкування. Ми хочемо донести світу, що кожна країна має можливість у цивілізований спосіб довести свою силу й багатство. Один із них – це футбол. Показуйте свою силу на газоні, а не на полі бою", - вказав Арахамія.

В свою чергу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив при цьому в Twitter, що ФІФА не розуміє своєї ролі, як і наслідків російського військового нападу на Україну.

"ФІФА – це ж не лише футбол. Це також про цінності. Про те, що з'ясовувати стосунки можна без убивств. Про правила цивілізованого світу. ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі та тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні", - написав він.

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Міністр закондонних справ Дмитро Кулеба також прокоментував ситуацію у своєму дописі на Instagram, пообіцявши зруйнувати "стіну під назвою "Спорт поза політикою".

"Відмова ФІФА показати заклик президента Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген. Світові спортивні організації та функціонери надто довго прикривалися цією фразою. Насправді за нею завжди стояло та стоїть звичайне боягузтво", - вказав дипломат.

За його словами, найбільш очевидним воно стає, коли йдеться про мир і війну, і особливо таку несправедливу, як російська агресія проти України, "де чорне і біле, добро та зло настільки очевидні".

"За цей рік ми розбили багато стін у свідомості іноземців. Щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії Росії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні напередодні Зеленський також анонсував "міжнародні заходи у найближчий час, як політичні, так і більш глобальні, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, а й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримати наш захист від російського терору".