В ОП опубликовали обращение Зеленского, показ которого перед финалом ЧМ по футболу заблокировала ФИФА

В Офисе президента опубликовали обращение главы государства Владимира Зеленского, которое Международная федерация футбола отказалась показать перед финальным матчем чемпионата мира между Аргентиной и Францией 18 декабря. Видео опубликовал советник ОП Алексей Арестович.

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В нем президент, в частности, указывает, что чемпионат по футболу доказывает, что разные страны могут решать, кто сильнее, "в честной игре, а не в игре с огнем, на зеленом игровом поле, а не на красном поле боя".

По словам Зеленского, мечтой многих людей в мире является смотреть, "как игроки соревнуются, заставляя каждого наслаждаться миром". При этом Украина сейчас, как отметил глава государства, борется за мир больше, чем за что-либо еще.

"Мы предложили миру формулу мира, абсолютно прозрачно, мы предложили это, потому что на войне нет чемпионов, там не может быть ничьей. Так что я анонсирую инициативу проведения мирового саммита формулы мира этой зимой", - заявил он.

Президент добавил, что целью этого саммита является единение всех наций мира вокруг условий глобального мира и призвал другие страны поддержать Украину и принять в нем участие.

"Стадионы станут пустыми после матчей, а после войны остаются пустыми города. Именно поэтому войны должны проиграть, а чемпионом должен стать мир, как это сейчас происходит в Катаре - чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно. Пожалуйста, поддерживайте Украину и наши усилия по восстановлению мира. Присоединяйтесь к мировому саммиту формулы мира и становитесь чемпионами мира. Давайте вместе станем свидетелями финала в конце войны", - отметил он.

Как указывают в своих комментариях Арестович и глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, идея показать обращение Зеленского перед финальным матчем была поддержана Катаром, однако заблокирована ФИФА.

"ФИФА заблокировала показ обращения, хотя в нем нет ничего, что нарушало бы традиции спортивных соревнований и общепринятые стандарты межнационального общения. Мы хотим донести миру, что каждая страна имеет возможность цивилизованным способом доказать свою силу и богатство. Один из них – это футбол. Показывайте свою силу на газоне, а не на поле боя", – указал Арахамия.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил при этом в Twitter, что ФИФА не понимает своей роли, как и последствий российского военного нападения на Украину.

"ФИФА – это ведь не только футбол. Это также о ценностях. О том, что выяснять отношения можно без убийств. О правилах цивилизованного мира. ФИФА, к сожалению, демонстрирует непонимание своей роли и той катастрофы, в которую тянет мир РФ, начав варварскую войну в Украине", – написал он.

Министр закондонных дел Дмитрий Кулеба также прокомментировал ситуацию в своем сообщении на Instagram, пообещав разрушить "стену под названием "Спорт вне политики".

"Отказ ФИФА показать призыв президента Зеленского к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген. Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость" , – указал дипломат.

По его словам, наиболее очевидным она становится, когда речь идет о мире и войне, и особенно такой несправедливой, как российская агрессия против Украины, "где черное и белое, добро и зло настолько очевидны".

"За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Что касается поставок оружия, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России", - заявил Кулеба.

Напомним, что в вечернем обращении накануне Зеленский также анонсировал "международные мероприятия в ближайшее время как политические, так и более глобальные, охватывающие не только традиционные политические аудитории, но и всех людей мира, которые ценят мир и готовы поддержать нашу защиту от российского террора" .