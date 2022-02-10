В Украине представили первую в мире систему крипто-токена для цифровой демократии

В Украине представили концепцию использования крипто-токена и системы блокчейн для цифровой демократии. Авторы идеи — политическая партия "Национальная платформа" и общественная организация "Криптодемократия" — утверждают, что это первый в мире инструмент цифровой демократии такого толка.

Представитель ОО "Криптодемократия" Антон Билецкий отметил, что пока речь не идет о токене как финансовом инструменте. Главная составляющая их идеи — инструмент голосования.

"Что мы делаем? Создаем систему, в которой людям начисляют токены, не привязанные к финансовым инструментам. С их помощью человек может показывать, какие проблемы на локальном или государственном уровне его интересуют. Кто-то, например, готов все токены отдать на вооружение страны. Но их и можно распределить. Так, я хочу из тысячи токенов отдать пятьсот на ремонт моста Патона, а еще пятьсот — на решение каких-то всеукраинских проблем. Таким образом прослеживается голосование", — отметил Билецкий.

Он подчеркнул, что часто политики решают проблемы, которые многих украинцев совсем не интересуют. Идея их крипто-токена — вывести в сферу интересов те проблемы, которые наиболее беспокоят население. При этом каждый человек может сам инвестировать в проблему. Для этого ему на специально разработанном портале, который использует систему блокчейн, создать объект. Это может быть ремонт путепровода возле станции метро Шулявская (Киев), вывоз мусора или даже ремонт лавочку. Если инициатора поддержит достаточно людей, то его токены ему вернутся. Если же никого не интересует его проблема — токены будут потрачены.

"Мы получаем карту приоритетных проблем — на национальном уровне, на локальном, на уровне ОТГ или даже двора. Так можно решить вопрос районных выборов. Я, как кандидат, могу нарисовать на карте проблемы, которые могу решить. Мой оппонент показывает на карте другие проблемы. И уже понятно, за кого голосовать, кто какие проблемы готов решить", — добавил Билецкий.

По словам авторов идеи, их система позволяет осуществить динамическое голосование. Например, можно отозвать токены с проблемы "ремонт моста Патона" и перенаправить их на усиление обороноспособности армии. Таким образом можно отследить динамику проблематики граждан. Все верифицированные пользователи, по задумке, получают одинаковое количество токенов и видят базу проблематик.

В будущем к функционалу крипто-токенов планируют добавить финансовый инструмент и даже возможность отзывать мандат депутатов.

Напомним, ранее в Украине запустился NFT-маркетплейс ArtBay, где можно будет покупать или продавать картины художников, фотографии и прочие объекты искусства в виде цифровых токенов. Все онлайн-торги организованы в партнерстве с антикварной галереей ARS Kerylos. Кроме того, изначально несколько NFT выставил сооснователь проекта Юрий Сак.