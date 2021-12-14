Верховная Рада разрешила в 2022 году допустить иностранных военных в Украину

Во вторник, 14 декабря, Рада приняла закон о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях в 2022 году. Этот закон был подан президентом Владимиром Зеленским, за него проголосовали 318 народных депутатов Украины.

В документе отмечено, что сложная текущая военно-политическая ситуация и признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО требуют поддержания и наращивания оперативных возможностей ВСУ, в том числе и путем проведения многонациональных учений.

На территории Украины в 2022 году планируется проведение сразу нескольких таких мероприятий, в том числе украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2022" и "Си Бриз – 2022", украинско-британские учения "Казак Мейс – 2022", украинско-польские учения "Сильвер Сейбер – 2022". Предусмотрены также многонациональные учения: "Кленовая Арка – 2022", "Светлая Лавина – 2022", "Объединенные Усилия – 2022", "Викинг – 2022".

Закон дает возможность допустить подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины. Для финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, предусмотрено более 106 млн грн — это указано в пояснительной записке к документу.

Ранее Россия пыталась уговорить США отказаться от участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze, якобы они "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Из-за возможности вторжения войск РФ власти США также рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину.

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