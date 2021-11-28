Янукович не подавал иск в суд об отстранении его с поста президента Украины – нардеп

Беглый президент Украины Виктор Янукович не обжаловал постановление об отстранении его от должности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, иск, о котором говорил представитель Януковича, в Окружной административный суд Киева не поступал.

" В связи с распространением такой информации отмечаем, что по имеющимся официальным сведениям такой иск пока не поступал в суд", – написал она.

Нардеп также указывает на то, что законность решений Верховной Рады может обжаловаться только в Верховной Раде, а соответствие их конституции – в Конституционном суде Украины (КСУ).

При этом, по информации парламентария, в КСУ также никаких конституционных представлений по этому вопросу не поступало.

Кроме этого, как отмечает Совгиря, Кодекс административного судопроизводства запрещает меры по обеспечению иска по делам об обжаловании актов парламента.

"Кодексом предусмотрен 6-месячный срок на обжалование такого постановления в суде со дня его принятия, поэтому открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона", – заявила Совгиря.

Ранее представитель Януковича Юрий Кирасир заявил, что беглый экс-президент якобы оспорит в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности президента Украины.

Напомним, ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы.

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы.

2 октября 2020 года решение подтвердил Киевский апелляционный суд. Кроме того, в отношении его расследуется дело о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году.

В рамках него в начале октября экс-президента заочно решили арестовать, несмотря на наличие тюремного приговора по вышеуказанному делу.