Ярославский вылетел из Украины чартерным рейсом — СМИ

Известный бизнесмен, основатель и президент компании DCH Александр Ярославский спешно покинул Украину после того, как СМИ сообщили, что авто из его кортежа насмерть сбило пешехода в Харьковской области. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

ДТП произошло ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово. Хотя Ярославский заявил, что узнал об инциденте уже утром, чартерный рейс из Харькова в Лондон зарегистрировали ночью 10 февраля, предположительно, после смертельного ДТП.

По предварительной информации, именно этим чартерным рейсом Ярославский вылетел из Украины. Самолет можно отследить на сайте Flightradar24.

Бизнесмен покинул страну вскоре после того, как МВД сообщило, что полиция вызывает Ярославского на допрос.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что на трассе Чугуев – Мартово автомобиль насмерть сбил человека. Предположительно, наезд на пешехода совершило авто из кортежа Ярославского, так как на месте инцидента нашли его номерные знаки.

Полиция не подтвердила, но и не опровергла участие кортежа Ярославского, тем не менее, бизнесмена вызвали на допрос в качестве "возможного участника ДТП".

Ярославский прокомментировал информацию о ДТП с участием его кортежа, отметив, что узнал о происшествии только утром 10 февраля и не может подтвердить или опровергнуть тот факт, что его авто сбило человека.