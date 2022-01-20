За год бюджет парламентского телеканала "Рада" увеличили в несколько раз – СМИ

В 2022 году на финансирование парламентского телеканала "Рада" планируют потратить 378 млн грн.

Как сообщает APNews, фактические расходы телеканала "Рада" за 2020 год составили 48 млн 654,8 тысяч грн.

За 2021 год на него потратили 39 млн 565,8 тысяч грн. При этом, эти цифры отображают деятельность телеканала не за весь год, а за девять месяцев (с января по сентябрь).

В агентстве отмечают, что количество работников по состоянию на начало и конец прошлого года было неизменным – 78 человек. И им с начала года насчитали зарплаты на общую сумму 22 млн 571,1 тысячу грн.

Таким образом, каждый год было начислено в среднем по 290 тысяч грн, что составляет около 26 тысяч грн в месяц на каждого работника.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Ранее сообщалось, что на государственный телеканал "Дом" постоянно выделяются из бюджета огромные деньги.

Так, недавно телеканал заказал у компании "КС Продакшн" создание шоу под рабочим названием "Сажать будем". Стороны заключили соответствующий договор, согласно которому гостелеканал заплатит за новое шоу 3,2 миллиона гривен.