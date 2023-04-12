"За особисті заслуги перед чеченським народом". Зеленський отримав найвищі нагороди від Чеченської Республіки Ічкерія (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден "Честь Нації" (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленського відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.

Нагороди президенту передав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Фото: пресслужба ОП.

Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня підтримала в цілому постанову № 8132, якою визнала суверенітет Ічкерії.