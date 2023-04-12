- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
"За особисті заслуги перед чеченським народом". Зеленський отримав найвищі нагороди від Чеченської Республіки Ічкерія (ФОТО)
Президент Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден "Честь Нації" (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Як зазначається, Зеленського відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.
Нагороди президенту передав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.
Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня підтримала в цілому постанову № 8132, якою визнала суверенітет Ічкерії.