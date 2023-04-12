"За личные заслуги перед чеченским народом". Зеленский получил самые высокие награды от Чеченской Республики Ичкерия (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" (Qoman Sij) и орден имени Джохара Дудаева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский отмечен за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом.

Награды президенту передал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 18 октября поддержала в целом постановление №8132, которым признала суверенитет Ичкерии.