ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

"За личные заслуги перед чеченским народом". Зеленский получил самые высокие награды от Чеченской Республики Ичкерия (ФОТО)

"За личные заслуги перед чеченским народом". Зеленский получил самые высокие награды от Чеченской Республики Ичкерия (ФОТО)
Кирилл Буданов передает награды Владимиру Зеленскому. Фото: пресс-служба ОП.

Президент Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" (Qoman Sij) и орден имени Джохара Дудаева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский отмечен за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом.

Награды президенту передал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Фото 2 — "За личные заслуги перед чеченским народом". Зеленский получил самые высокие награды от Чеченской Республики Ичкерия (ФОТО)
Фото: пресс-служба ОП.

Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 18 октября поддержала в целом постановление №8132, которым признала суверенитет Ичкерии.

Автор:
Нина Комащенко