Зеленский поручил СНБО рассмотреть введение запрета на въезд россиян

Президент и глава Совета национальной безопасности и обороны Владимир Зеленский поручил секретарю совета Алексею Данилову проанализировать возможность запрета посещения гражданами России территории Украины или же введения для них визового режима.

Об этом говорится в соответствующем письме главы государства, опубликованном изданием Vesti.ua. Аналогичные письма были отправлены Зеленским премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

Также президент просит проанализировать эффективность действия нынешних норм законодательства относительно усиления контроля на украино-российской границе и соответствие нынешнего режима въезда россиян нуждам обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов.

В письме он ссылается на электронную петицию Сергея Стерненко с требованием ввести визы для россиян или вовсе запретить им въезд, поданную на сайте президента 2 ноября. Она, напомним, быстро набрала необходимые 25 тысяч подписей, и уже 26 ноября Зеленский дал на нее ответ, заявив, что этот вопрос требует подробного изучения.

Напомним, что сам автор данной инициативы в феврале был приговорен к семи годам тюрьмы за похищение в 2015 году депутата райсовета в пригороде Одессы. 31 мая апелляционный суд снял с него наказание за это ввиду истекшего срока привлечения к ответственности за это преступление. В то же время Стерненко получил три года условно по статье о хранении боеприпасов, поскольку таковым был признан один из найденных у него патронов.

Кроме того, Стерненко обвиняется в убийстве в 2018 году в Одессе одного из двух граждан, с которым у него возник конфликт. Дело до сих пор рассматривает Приморский районный суд Одессы.

Следует также напомнить, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Зеленский в свое время предлагал Стерненко возглавить управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отметим также, что инициированное им введение визового режима для россиян украинцы стали поддерживать большинством лишь недавно: как показал проведенный в начале декабря опрос группы "Рейтинг", за это выступили 52% опрошенных, а против такого шага 44%.