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Будівництво нового житлового мікрорайону на місці заводу "Більшовик" заморозили до кінця війни

завод Більшовик, Шулявка
Площа заводу "Більшовик" на Шулявці перевищує 30 гектарів. Фото: пресслужба ФДМ

Девелоперська компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького заморозила до кінця війни будівництво житлового кварталу на місці колишнього заводу "Більшовик" у Києві. Про це в коментарі Delo.ua повідомив віце-президент з розвитку інноваційних парків UDP Віталій Мельник.

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У UDP, яка в консорціумі з A Development викупила завод, раніше анонсували будівництво комфортного бізнес-житлового району із парковою зоною та сучасним простором. Зазначалось також, що час реалізації таких масштабних проєктів складає 10-15 років.

"Наразі проєкт в заморозці, тому що він потребує зовсім іншого інвестиційного клімату. Коли війна, кого він зацікавить? Підготовку проєкту поставили на паузу, бо, зважаючи на масштаби, ним треба бао займатись, або нічого не робити", - наголосив представник UDP.

За словами Віталія Мельника, це буде новий житловий мікрорайон, зведений за принципом "місто в місті". "Там буде все: починаючи з дитсадочку, закінчуючи офісами, торговими центрами, і звісно, житлом", - пояснив девелопер.

Наразі, за словами Віталія Мельника, UDP зосередилась на реалізації інноваційного парку UNIT.City. До війни компанія планувала його завершити за 10-12 років

У партнерстві з A Development компанія також виступає інвестором проєктів White Lines, Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon.

"Усі проєкти, як були на будмайданчику, рухаются. А ті, які були на рівні проєктів або планів, призупинені", - пояснив Мельник.

У жовтні 2021-го Фонд держмайна на аукціоні продав «Перший київський машинобудівний завод» (ПКМЗ, колишній завод «Більшовик») за 1,43 млрд грн. Переможцями торгів стали компанія UDP Андрія Іванова та Василя Хмельницького та A Development Олексія Баранова, які отримали під забудову житла та офісів 33 га виробничого майданчика підприємства на Шулявці.

У січні 2022-го Печерський суд Києва арештував усю нерухомість підприємства та його акції. У Державному бюро розслідувань вважають, що завод продали надто дешево. Згодом ДБР повідомило про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу «Більшовик» на понад 1 млрд грн.

Автор:
Леся Соловчук