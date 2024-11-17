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Недвижимость
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Строительство нового жилого микрорайона на месте завода "Большевик" заморозили до конца войны

завод Большевик, Шулявка
Площадь завода "Большевик" на Шулявке превышает 30 гектаров. Фото: пресс-служба ФГИ

Девелоперская компания UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого заморозила до конца войны строительство жилого квартала на месте бывшего завода "Большевик" в Киеве. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил вице-президент по развитию инновационных парков UDP Виталий Мельник.

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В UDP, которая в консорциуме A Development выкупила завод, ранее анонсировали строительство комфортного бизнес-жилого района с парковой зоной и современным пространством. Отмечалось также, что время реализации столь масштабных проектов составляет 10-15 лет.

"Пока проект в заморозке, потому что он нуждается в совсем другом инвестиционном климате. Когда война, кого он заинтересует? Подготовку проекта поставили на паузу, потому что, учитывая масштабы, им нужно заниматься, или ничего не делать", — подчеркнул представитель UDP.

По словам Виталия Мельника, это будет новый жилищный микрорайон, построенный по принципу "город в городе". "Там будет все: начиная с детсада, заканчивая офисами, торговыми центрами, и конечно, жильем", — объяснил девелопер.

По словам Виталия Мельника, UDP сосредоточилась на реализации инновационного парка UNIT.City. До войны компания планировала его завершить через 10-12 лет.

В партнерстве с A Development компания также выступает инвестором проектов White Lines, Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon.

"Все проекты, как были на стройплощадке, двигаются. А те, которые были на уровне проектов или планов, приостановлены", – пояснил Мельник.

В октябре 2021-го Фонд госимущества на аукционе продал «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ, бывший завод «Большевик»)   за 1,43 млрд грн. Победителями торгов стали компания UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого.   и A Development Алексея Баранова, получивших под застройку жилья и офисов 33 га производственной площадки предприятия на Шулявке.

В январе 2022-го Печерский суд Киева арестовал всю недвижимость предприятия и его акции В Государственном бюро расследований считают, что завод продали слишком дешево.

Автор:
Леся Соловчук