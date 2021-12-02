Особняк из фильма "Один дома" впервые сдадут в аренду. Но только на один день (ФОТО)

На сайте аренды жилья Airbnb появилось объявление о сдаче в аренду дома в пригороде Чикаго, где снималась популярная американская рождественская комедия "Один дома". Размещено оно от имени одного из персонажей фильма — брата главного героя Кевина Маккалистера по имени Базз.

Дом, уже тщательно украшенный к Рождеству, можно будет снять лишь на один день — 12 декабря. Возможность его забронировать откроется лишь 7 декабря в 21:00 по восточно-европейскому времени.

Бронирование рассчитано максимум на четырех гостей. Указано, что в доме две спальни и "полторы" ванных. В объявлении также отмечается, что специальный сотрудник сможет показать гостям окрестности, приготовит еду и подарит им набор конструктора LEGO Ideas Home Alone, воссоздающий упрощенную копию дома Маккалистеров.

Находится здание, как известно, по адресу Линкольн-Авеню, 671 в селе Уиннетка к северу от Чикаго. При этом гостей туда никто доставлять не будет, они сами должны подумать, как им туда добраться.

Отмечается также, что это благотворительная акция: в честь первой в истории сдачи этого дома в аренду Airbnb сделает разовое пожертвование в чикагскую детскую больницу "Ла-Рабида".

Напомним, что упомянутый набор LEGO, посвященный фильму "Один дома", был разработан украинцем Алексеем Сторожуком. Это самый большой набор из серии LEGO Ideas, в нем 3955 деталей.