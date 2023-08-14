Українські інноваційні будівельні технології представлять у Сингапурі

Компанія Aestech, розробник скляних фасадних систем, презентує власні запатентовані технології у Сингапурі на World Architecture Festival 2023 – найбільшій події у світі архітектури

Українська компанія Aestech, частина холдингу TECHIIA, вдруге поспіль стане учасником міжнародного фестивалю World Architecture Festival 2023. Це найбільша подія у світі архітектури, яка традиційно збирає тисячі архітекторів, дизайнерів, забудовників, постачальників та інших дотичних до індустрії будівництва фахівців. Це майданчик для презентації власних технологій, можливість першими побачити останні новинки індустрії, взяти участь у дискусійних панелях, або просто місце для професійного нетворкінгу.

Щорічно фестиваль проходить в іншому місці, минулоріч – у португальському Лісабоні. Тоді Aestech вперше познайомила відвідувачів з своїми запатентованими технологіями. Наприкінці листопада цього року WAF відкриє двері для гостей у Сингапурі – це місто-держава у Південно-Східній Азії, яке вражає архітектурним різноманіттям.

Тут можна зустріти приклади як доколоніальних споруд, так і сучасних скляних хмарочосів. В одному з таких і проходитиме фестиваль. Готельний комплекс Marina Bay Sands – три хмарочоси висотою 196 метрів, об’єднані масштабною терасою у формі гондоли. Комплекс побудували у 2010 році за проєктом всесвітньо відомого архітектора Моше Сафді.

Під час WAF Aestech представить власну запатентовану технологію безрамного скління на основі склопакетів підвищеної міцності, яка звільняє архітекторів від будь-яких рамок та відкриває абсолютно нові можливості для втілення амбіційних архітектурних ідей.

Одна з ключових відмінностей склопакетів підвищеної міцності (СПМ) Aestech, від звичайних склопакетів – здатність витримувати набагато більше навантаження. Цього вдалося досягти завдяки спеціальному жорсткому зʼєднанню шарів скла між собою з допомогою пултрузійного профілю – це і є ноу-хау Aestech. Такий склопакет є самоопорним – для його монтажу не потрібні металеві стійки та ригелі.

Прибравши металеві конструкції, інженери позбулись головної причини тепловтрат. Крім того, це значно покращило естетику будівлі. По-перше, СПМ значно легший, тож для фасадів можна використовувати склопакети більшого розміру. По-друге, без металевих елементів фасад виглядає «легшим» та естетичнішим, неначе велика дзеркальна стіна, а не просто каскад склопакетів, розділених рамками. Жорстке з’єднання створює ще одну відчутну перевагу – фасад зі склопакетів підвищеної міцності має віддзеркалення у якого майже відсутнє візуальне спотворення, чого неможливо досягти використовуючи звичайні склопакети.

Кияни та гості столиці могли бачити склопакети Aestech на фасадах корпусів В14 і В15 в інноваційному парку UNIT.City, вхідній групі ЖК Chicago, купольному накриттю ТЦ Smart Plaza Polytech або автосалоні Toyota Автосаміт.

У Сингапурі Aestech покаже масивну 3D–арку, яка демонструє широкі можливості технології. Висотою 3,9 м, вона створена з 23 склопакетів різної форми, завдяки чому з кожного боку відкривається спостерігачу по-новому.

Також Aestech вдруге поспіль ініціює спеціальну нагороду на WAF – The Futureglass Prize. Так компанія хоче відзначити і популяризувати проєкти з незвичним використанням скляних конструкцій в архітектурі.