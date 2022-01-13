Жилье для переселенцев: еще 150 семей ВПЛ получат кредиты на покупку квартир

Собственное жилье благодаря программе “Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц” (ВПЛ) получили более 240 семей, переехавших с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. По его словам, 12 января Государственный фонд содействия молодежному домостроению провел шестой этап отбора участников этого проекта.

Таким образом, очередные 150 семей-победителей смогут получить льготные кредиты для приобретения собственного жилья.

"Семьи из числа внутренне перемещенных лиц должны получать поддержку государства, в том числе из-за льготных кредитов на покупку жилья. Один из источников такой поддержки – Госмолодежьжилье. Фонд уже видел кредиты более двухсот украинских семей и продолжает реализовывать следующие этапы проекта, это очень важно", – отметил Министр.

Отбор участников проведен с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения, предложенного Имплементационным консультантом (IPC GmbH), согласованного Банком KfW и соответствующего требованиям законодательства по защите персональных данных.

Для участия в программе гражданин должен лично подать заявление о намерении получить кредит в региональное управление Госмолжилья или в электронной форме через портал государственных услуг "Дія".

Ранее Чернышов заявлял, что государство создает инструменты, чтобы внутренне перемещенные лица могли приобрести жилье на выгодных условиях.

Проект выполняется в рамках Соглашения о финансовом сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия. Для его финансирования правительство Германии через Банк KfW предоставило грант в 25,5 млн евро.

По условиям программы, кредиты ВПЛ будут предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 квадратный метр общей площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью).

Объектами кредитования могут быть квартиры в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о подготовке проекта строительства жилья с солнечными панелями для внутренне перемещенных лиц в сотрудничестве с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Напомним, 4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым намерена освободить внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения ими денежных обязательств, отменив им начисление пени по кредитным долгам.

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