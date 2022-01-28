Цифровая трансформация, связь с гостем и внимание на интересы детей: блиц с Иваном Савиоглу, вице-президентом по IT Fozzy Group

О важности e-commerce сервисов, инструментах цифровизации о том, почему, внедряя новые “фишки”, важно ориентироваться на интересы детей

Какое значение вы вкладываете в понятие "цифровая трансформация"? И какую практическую ценность цифровизация несет для компании?

— Мир активно меняется, и гости все меньше готовы инвестировать свое время в поход в магазин за обычными покупками, для этого уже есть e-commerce сервисы. Соответственно ритейлеры все больше инвестируют в цифровые сервисы, чтобы не терять связь с гостем.

Поэтому цифровая трансформация – это все то, что позволяет нам общаться с нашими гостями с помощью смартфона. Главная ценность для компании – это возможность дарить радость гостям в их ежедневных покупках в наших удивительных дизайнерских магазинах и в онлайне. А для этого необходимо знать их предпочтения и особенности и главное — использовать эти знания в построении персонализированного общения с ними.

Какие проекты цифровой трансформации в маркетинге реализовывает и планирует реализовать Fozzy Group?

— Чтобы постоянно удивлять своих гостей, нужно много экспериментировать и находить новые решения. Среди наших цифровых проектов - мобильное приложение "Сільпо", которым пользуются более 2 млн гостей и в работу которого мы уже интегрировали первый диджитал банк в ритейле – Банк Власний Рахунок.

Также мы развиваем наши e-commerce сервисы: онлайн-супермаркет "Сільпо" и сервис вкусной доставки готовой еды “Сільпо” RESTO.

В прошлом году мы запустили систему сканирования и покупки товаров "Вільнокаса" (Scan&go). Гости «Сільпо» могут покупать товары без участия кассира, сканируя их с помощью мобильного приложения непосредственно в торговом зале супермаркета.

Торговая сеть "Сильпо" выбрала SAP Marketing Cloud в качестве одного из инструментов цифровой трансформации. Расскажите об этом проекте: как проходил выбор системы, стадии внедрения, о дальнейших планах и ожидаемом эффекте?

— В 2020 году мы начали внедрение проекта CVM (Customer Value Management) в нашем розничном бизнесе "Сільпо". Проект предполагает взаимодействие с гостями через персонализированные кампании. Персонализированная кампания – это максимально релевантное акционное предложение, отправленное в правильное время и в наиболее подходящем для гостя информационном канале. Такая персонализация предполагает уникальное сообщение для каждого гостя.

Безусловно, вручную такие объемы не обработать и не настроить, для этого нужна система, позволяющая автоматизировать процесс подбора аудитории, релевантного товара, правильного вознаграждения, времени и канала контакта. Все эти требования в итоге привели нас к системе SAP Marketing Cloud. Инструмент SAP Marketing Cloud помогает нам упростить сложную цепочку настройки взаимодействия с гостем подбора правильной аудитории для правильной кампании — до настройки триггеров начала кампании и подбора канала коммуникации с гостем.

В составе Fozzy Group есть ИТ компания - TemaBit Fozzy Group. Расскажите, как формировалась компания, какая ее роль в внедрении цифровых решений и в трансформации Fozzy Group.

— TemaBit Fozzy Group выросла из небольшого ИТ-подразделения в составе Fozzy Group. ИТ подразделение занималось разработкой программного обеспечения для нужд группы. В настоящее время TemaBit продолжает создавать решения для бизнесов Fozzy Group в направлениях e-commerce, ритейла и логистики.

Командой TemaBit Fozzy Group разработано более 80% программного обеспечения, которое используют бизнес группы - "Сільпо", "Фора", Thrash!, Justin, Fozzy, логистический бизнес и т.д. Поэтому на сегодняшний день у Fozzy Group более 20 лет опыта в создании ИТ-продуктов. В настоящее время TemaBit сотрудничает с более чем 1200 IT-специалистами из Киева и Винницы, а также удаленно из разных городов Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Азербайджана и Чехии.

Что бы вы посоветовали другим компаниям, которые хотят добиться повышения эффективности бизнеса при помощи современных технологий?

— Главный совет – это смотреть на интересы своих детей. Если вы в своем бизнесе внедряете то, что им интересно, то скорее всего эта технология имеет перспективу и взлетит в будущем. В любом случае, классный клиентский опыт и экспертиза должна быть частью вашей внутренней культуры, если вы хотите повысить свою эффективность.