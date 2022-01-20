"Эпицентр" и "Новая линия" начали принимать паспорта в "Дії" для возврата товаров

Входящие в единый холдинг сети гипермаркетов "Эпицентр К" и "Новая линия" начали принимать электронные паспорта украинцев, отображаемые в мобильном приложении госуслуг "Дія" для возврата товаров. Об этом сообщают как Telegram-канал "Дії", так и сам "Эпицентр".

Ранее для этой цели покупатель должен был обязательно вместе с чеком предоставить физический документ, удостоверяющий личность, что создавало немалые неудобства для клиентов компании.

"Есть случаи, когда хотят вернуть товар сразу после покупки, но паспорт или другой документ при себе не имеют. Приходится тратить лишнее время на процесс возврата", — отмечают в "Эпицентре".

Теперь покупатели могут предъявить свой цифровой документ об удостоверении личности на кассе возврата. Кассир должен будет просканировать штрих-код паспорта или загранпаспорта покупателя, отображаемые в "Дії".

В приложении будет отражен запрос на передачу копии цифрового документа. После разрешения пользователя в "Дії" копии электронных документов передаются в систему, и после этого уже формируется документ на возврат товара.

Напомним также, что недавно "Эпицентр" анонсировал, что будет использовать дополненную реальность при покупке клиентами мебели: для этого ритейлер договорился с американским стартапом ARBrowser.