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Категорія
Рітейл
Дата публікації

Food-спільнота збирається 1-3 листопада на WorldFood Ukraine

Food-спільнота збирається 1-3 листопада на WorldFood Ukraine
Кавер: Прем’єр Експо

З 1 по 3 листопада 2023 у Міжнародному виставковому центрі відбудеться головна подія харчової промисловості – 26-а Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine.

150 постачальників продуктів харчування та напоїв, упаковки та обладнання продемонструють спеціалістам продуктового ритейлу та HoReCa свої найкращі пропозиції та запропонують вигідні умови співпраці. Особливістю цьогорічної виставки стане велика експозиція кави та кавового обладнання. Світові бренди та українські кавові компанії запропонують класичні та оригінальні купажі, спешелті та преміум каву, обладнання та аксесуари для її приготування, а також готові вендінгові бізнес-рішення.

Фото 2 — Food-спільнота збирається 1-3 листопада на WorldFood Ukraine
Фото: Прем’єр Експо

Серед брендів, які можна буде побачити у експозиції: Caffe Felice, Caffe Poli, Carraro, Coffee Harmony Sentivi, Dolce Natura, Dolce Aroma, Dr. Coffee, Gaggia, Gimoka, Jacobs, L’Or, Liberica, Liberty's, Martino Caffe, Necta, Nero Aroma, Ristora, Saquella, Saeco, Ucoffee, WMF, Київська міська ростерія.

На "Алеї новинок" будуть представлені йогурти від компанії Luximo, солодощі від Кондитерської фабрики "АСК", тушковане м’ясо Бабусині Лакітки™, ковбаси від Власної ферми, печиво від Комбінату баранкових виробів та багато іншого.

Фото 3 — Food-спільнота збирається 1-3 листопада на WorldFood Ukraine
Фото: Прем’єр Експо

Разом з виставкою WorldFood Ukraine пройде виставка вина та алкоголю Wine&Spirits Ukraine 2023 . Щорічно організує зустріч виробників та імпортерів вина та міцного алкоголю з сомельє, дистриб’юторами та ресторанним бізнесом. Традиційно у перший день виставки (1 листопада) пройде міжнародний дегустаційний конкурс Ukraine Wine&Spirits Awards, який покликаний підвищити якість виробництва та культуру споживання вин та спиртних напоїв.

На конференц-майданчиках виставки відбудуться такі заходи ділової програми:

Вартість відвідування виставки 300 грн. Купити квиток на виставку можна за посиланням https://worldfood.com.ua/registration

Організатором виставки є Прем’єр Експо. Звертатися можна за телефоном +380 (44) 496 86 45 чи на електрону пошту: [email protected]