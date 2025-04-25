Leroy Merlin підготувався до нового дачного сезону: як створити простір для натхнення та відпочинку

З чого почати облаштування саду, тераси чи балкону, які інструменти та меблі необхідні для створення ідеального місця для відпочинку — читайте у матеріалі.

Весна — найкращий час подбати про свій відкритий простір, щоб перетворити сад, терасу або балкон на затишне місце для відпочинку.

За даними представників гіпермаркету Leroy Merlin, сезон садівництва вже відкрито, а в магазинах мережі представлено безліч товарів, які допоможуть реалізувати будь-яку ідею — від інструментів і садової техніки до меблів і стильного декору. Як зазначають у компанії, українці все частіше обирають мангали, садові павільйони, басейни, вуличне освітлення та інші елементи для створення комфортної зони відпочинку вдома.

З чого почати планування саду

Перший крок — це зонування. Навіть на невеликій ділянці можна розділити простір на кілька функціональних частин: для рослин, для відпочинку, для ігор дітей. У цьому допоможуть декоративні елементи, бордюри, стежки, переносні освітлювальні системи.

Важливо обрати надійного партнера для купівлі інструментів, меблів та декору. Сучасні будівельні інтернет-магазини або фізичні торгові точки, такі як Leroy Merlin, пропонують комплексні рішення для облаштування саду — від покриттів для терас до архітектурних елементів і аксесуарів. Завдяки широкому асортименту товарів можна зонувати простір і зробити його не тільки функціональним, а й натхненним. Адже сад має бути місцем, де поєднуються краса, комфорт і практичність — і все це можна створити без значних витрат.

Техніка та інструменти: що знадобиться

Щоб робота на ділянці приносила задоволення, а не втому, варто звернути увагу на ергономічні інструменти та базову техніку, як-от обприскувачі, садові ножиці, мотокоси, інвентар для пересадки рослин, системи поливу тощо. Для великих ділянок доречними будуть також теплиці та покриття, насосні станції та інший садовий інвентар.

Саджанці, насіння та добрива

Відділ рослин Leroy Merlin пропонує великий вибір: насіння квітів і ягід, пряні трави, плодові дерева та кущі, а також різноманітні живі й штучні рослини. Більшість живих рослин адаптовані до клімату України, що гарантує успішне приживлення.

Також варто звернути увагу на широкий асортимент добрив, ґрунтів та засобів захисту рослин для догляду за рослинами, адже саме вони є запорукою здорового саду. Водночас в інтернет-магазині або в точках продажу можна підібрати необхідні горщики для рослин і системи поливу.

Зона відпочинку: меблі, декор і стиль

Ще один важливий етап — облаштування зони для відпочинку. Тут усе залежить від простору та вибору стилю: хтось обирає класичні садові лавки, хтось — модульні меблі, гамаки або шезлонги. Серед популярних варіантів — меблі з ротангу, металу чи дерева, які добре переносять вплив зовнішнього середовища.

Щоб додати затишку, варто звернути увагу на вуличні текстильні елементи, підсвітку та легкі навіси. Усе це можна знайти в більшості великих будівельних магазинів, у тому числі в Leroy Merlin. У каталозі також знайдете: шезлонги, садові гойдалки, гамаки, аксесуари для басейнів, барбекю та грилі — усе для справжнього відпочинку з родиною та друзями.

Все для вашого простору — в одному місці

Leroy Merlin — це місце, де ви знайдете все необхідне для саду, тераси чи балкона. Завітайте до гіпермаркету або зробіть замовлення у будівельному інтернет-магазині Leroy Merlin, щоб уже цього сезону створити власну ідеальну зону відпочинку. Адже добре облаштований простір удома — це найкраще місце для перезавантаження.