Ринок України переповнюється інфоскамерами: як відрізнити талановитого вчителя від шахрая? — Розповість засновник Ed-tech компанії 0-100 Владислав Лиманюк

За прогнозами, які давали у 2021, оберти в українському Ed-tech ринку повинні були скласти $283 млрд до 2023-го. Ми всі розуміємо, що повномасштабна війна внесла свої корективи, але величезна кількість українських компаній і сьогодні працює тут і робить дуже гарні результати. Сьогодні інсайтами та цікавинками в роботі в цій ніші з нами поділиться український підприємець, власник Ed-tech компанії 0-100, яка принесла мільйони в цій області саме під час війни, – Владислав Лиманюк. Тож якщо ви хочете стати тим, хто продаватиме свої знання, щоб “відкусити свій шматок” від обіцяних у 2021 мільярдів, – читайте це інтерв’ю

Гадаємо, для багатьох людей незрозумілий Ed-tech. Що це таке, і як працює. Чи можете Ви розповісти, що означає Ed-tech? І чому вирішили “підкорювати” український ринок саме з цим напрямком?

– Гадаю, усі прив’язують Ed-tech до онлайн-навчання, що є правдою. Але частковою. Якщо б це була просто віддалена освіта, то наш формат був би таким же, який зараз в університетах. Він же відрізняється. Секрет цього слова у частинці tech. Вона свідчить про використання останніх здобутків ІТ-сфери.

Що ж до другого запитання, то мій перехід у Ed-tech був дуже плавним та органічним. Справа в тому, що я з самого початку транслював свій шлях в Instagram, і коли з'явилися значні результати, люди самі просили навчити їх. І я почав це робити. Коли люди самі просять тебе навчити їх – ти просто не можеш не зробити цього.

Існує думка, що Ed-tech — це, грубо кажучи, те саме, що продавати повітря. Тож постає питання: чим саме займається 0-100, щоб приносити стільки доходу? Як можна заробити $2ʼ000ʼ000 продаючи те, що не можна “промацати”?

Відповім жартівливо: якби неандертальцю розказали про Інтернет, він би теж назвав його “повітрям”. У сучасному світі цього “повітря” дуже багато. Наприклад, ви б не змогли користуватися своїм смартфоном без операційної системи (яку ми теж можемо так назвати), а без неї це шматок пластику. Називати Ed-tech продажем повітря – певне знецінення розвитку нашого світу. Освіта була однаковою останні століття: парти, викладач, підняті руки. Зараз же завдяки еволюції з’являється новий формат навчання. І по результатах студентів Target 0-100 я бачу, що він дуже ефективний.

Ми продаємо знання з реклами у соцмережах (таргету) наразі. І маємо результати, які показують, що поки ми найкращі на нашому ринку в цьому. Можливо, наші послуги і не можна “прощупати”, але їх можна побачити. Наші результати – це зміни в життях наших студентів. І таких змін ми вже зробили сотні, і ви легко можете з ними ознайомитися, бо вони є у відкритому доступі. Наші цифри показують попит на знання. Буквально вчора дивився інтерв’ю з Олегом Гороховським (співзасновником monоbank) і він на питання “Куди б ви вклали $10 000?” відповів, що немає кращої інвестиції, ніж інвестиція в знання. Гадаю, ви з ним погодитеся. Люди відчувають зміни, а ми під них підлаштовуємося. Людям потрібен був продукт, який за короткі терміни дасть можливість жити краще, стати професіоналом в затребуваній сфері, розпочати свій бізнес. І ми його створили.

Назвіть 3 речі, які допомогли подолати кризу на початку 2022-го. Адже ми всі розуміємо, що тоді багато компаній збанкрутували, а 0-100 навпаки почала стрімко рости. Наскільки нам відомо, ви виросли з 5 співробітників до 35 за цей час та змогли зробити декілька “іксів” у прибутку.

– Насправді ми ввірвалися у 2022 не з 5 людьми. Наш “штат” складався з 8-ми і ми мали ще 5 підрядників. Заробітна плата багатьох складалася з % від проєктів. Ми проговорювали з ними, що якщо їх не буде, то і оплати теж. Але люди вірили в наш проєкт. Ніхто не пішов сам. Тобто перше, що нам допомогло, – гнучкість.

Два. Фінансова подушка. У нас були гроші для того, щоб у разі чого допомогти працівникам, і ми використовували це. Ми відклали на маркетинг, щоб по поверненню “взірвати” український Ed-tech.

Три. Люди. В 0-100 працюють лише ті, хто справді любить компанію. Мушу зазначити, що в лютому 2022-го онлайн-освіта просіла. Ми займалися виключно просуванням бізнесів у агенції Marketing 0-100, Ed-tech запустився лише в травні. І все це відбулося лише завдяки моїм людям. У них горіли очі цією справою. І тоді ми запустили один продукт. Прийшло 500 людей. Ми усвідомили, що все починається, і далі – тільки вгору.

Ваша діяльність пов’язана з довірою. Однак сьогодні її досягти доволі важко: багато хто маніпулює людьми за допомогою онлайн-продуктів. Тож скажіть, як людина, що з цим стикається, хто такі інфоцигани та як відрізнити їх від тих, хто справді продає свій досвід і знання? Чому люди мають довіритися саме 0-100?

– Насправді це дуже доречне питання. Років 2-3 тому на ринок ввірвалися ті, хто, як Ви зазначили, маніпулює людьми. Вони кричали про гроші, про легкі гроші. Тепер через це страждає вся ніша. Як це побороти? Як заслужити довіру? Просто робити якісний продукт. Дійти до того, що студенти ставлять йому 5/5 та самі продають тим, хто сумнівається. Насправді це вже відбувається: 30% наших студентів приходять через рекомендації. Я пишаюся цим результатом. Стосовно інфоциганства. Я вбачаю у прив’язці до певної нації нацизм. Тому зійдемося на слові “інфоскамер”. Це той, хто:

а) багато обіцяє, але не виконує;

б) обманює про свій результат. Нещодавно з’явилася інформація про одного товарника, який заявляв про мільйони прибутку, а коли “спливла” бухгалтерія виявилося, що там обіг у десятки разів нижчий. Це – обман;

в) давить на людей. “Якщо ти не підеш у мене вчитися – будеш бідним до кінця своїх днів”. Але цей пункт радше про маркетинг. А інфоскамерство – це про сам продукт.

Для перевірки – просто гугліть. Наприклад, у нас є Google-мітка, де видно нашу оцінку на сьогодні і 250 відгуків в Google-картах. Тому переглядайте бекграунд, відгуки, просіть надіслати кейси: скамер ні за що не покаже свої результати, не розповість про свої кейси, про проєкти, що веде. У нас є performance-маркетинг агенція Marketing 0-100. Ми там ведемо дуже відкриту звітність, яку ви легко можете перевірити, написавши СЕО – Ростиславу Лисиці. Ось так працюють справжні інфобізнесмени. Ми готові виділити декілька хвилин, щоб відкрити базу і зробити для вас скріншот.

Які у Вас прогнози та очікування стосовно Ed-tech напрямку в Україні?

Він буде розвиватися, бо розвивається світ довкола. Український Ed-tech відстає навіть від Ed-tech нашого неадекватного сусіда. Нам до того рівня потрібно ще років 4 йти. Але це означає те, що в тих, хто розпочне свій розвиток тут зараз, є прекрасна можливість “осідлати” цю хвилю та стати справжнім переможцем у цій гонці. Звісно, поки не можна стати медиком, пройшовши онлайн-курс. Але процес вже запущений. І ми підемо лише вперед, а не назад.

Розкажіть про свій легендарний продукт — Target 0-100

– Шкода, текст не може показати моє обличчя, коли я чую про цей проєкт. Я кожен раз посміхаюся. Вважаю Target 0-100 відображенням самого себе: як спеціаліста і особистості. Він – плід моєї роботи за чотири роки. Тут зібрані всі мої знання та досвід. Це укомплектована машина, яка вчить не лише запускати реклами, а й розвиватися, продавати, створювати команду, шукати клієнтів... На кожен наступний запуск до нас приходило все більше людей. І я надихався проєктом. І ним надихалися (і надихаються) інші.

Завдяки Target 0-100 виросло дуже багато спеціалістів. Це люди, які спочатку не мали нічого, а зараз створюють компанії, з обігом навіть більшим ніж у нас, запускають стартапи, виходять на закордонний ринок. Я пам’ятаю студента, який не міг ходити через хворобу, і який зараз веде від 10 проєктів. Це $2-3 тисячі/міс. Є безліч тих, хто працював на заводах, мийках, доставці… Хтось із них зараз робить $700, а хтось – $5 000. Секрет у тому, що навчаємо послузі, яка потрібна бізнесам і даємо трохи більше, ніж просто маркетинг. Я бачу, як це змінює суспільство (хоч і не в такому широкому масштабі), але це пробуджує в мені неймовірну гордість та віру в себе.

Якщо не секрет, хто, на Вашу думку, головний конкурент 0-100 в Україні?

– Якщо говорити про інші Ed-tech компанії, то ми – союзники, які борються проти системи за розуми людей. Наш головний конкурент – навчання в класичному розумінні. Недієва в багатьох випадках система українських ВНЗ: коли ти роками вивчаєш речі, які не дають бажаного результату. Коли тебе вчать люди зі знаннями, отриманими десятки років тому. І коли ці знання насправді неактуальні в сучасному світі. Коли ти отримуєш диплом, який не забезпечує тобі гідну роботу. Коли ти вчишся у місці, де є булінг, корупція, неякісний матеріал. Якщо говорити чесно, то зараз диплом справді знецінюється. Бо є інші шляхи, окрім як гарно вчитися у ВНЗ, щоб його отримати. Дипломованих спеціалістів десятки тисяч, а справжніх професіоналів з них сотні. А навчаючись в перевірених і крутих Ed-tech компаніях, ти стаєш професіоналом. На жаль, невелика кількість людей це розуміє.

Яка у Вас життєва місія? Чи створили Ви 0-100, щоб втілити її в життя?

Моя життєва місія – створювати суспільство, де буде приємно знаходитися. Для цього треба, щоб люди були освічені та жили в достатку. Від бідності ти робиш страшні речі. Коли ти не думаєш про те, за що “вижити” завтра – починаєш справді жити. І 0-100 – мій інструмент, завдяки якому я хочу цього досягнути.

Як Ви себе відчули, коли усвідомили, що заробили $2ʼ000ʼ000 у 24? Опишіть свої емоції: чи з’явилося відчуття спустошення після закриття певного гештальту, чи навпаки захотілося заробляти ще більше?

– Ну, це число – не мій чистий дохід, відверто кажучи. Але коли я заробив свій перший мільйон грн, а потім $100 000 я відчув ейфорію. На щастя, мені “дах не зірвало”. Однак, коли в моїх руках вперше опинилося $150 000, коли я купив батькам машину і квартиру, придбав машину своєї мрії, я пів року не міг зрозуміти: що робити далі. Ті, хто виходить на певний рівень достатку, в якийсь момент усвідомлюють, що 99% доступних благ вони вже мають. І стикаються з тим, що просто не знають, що робити далі. Ставати просто споживачем? Після того рівня дофаміну, коли ви були “творцем”, роль споживача не принесе вам задоволення. Саме тому ти починаєш навчати інших. Бо їхня радість передається і тобі. Починаєш масштабувати бізнес. Задумуєшся про те, щоб змінити суспільство.

Що Ви можете порадити людям, які лише розпочинають свій шлях у цій ніші? Назвіть 3 найбільші помилки на старті та 5 речей, які дозволять швидко тут розвиватися та заробляти.

– Вважаю, 3 найбільші помилки в онлайн-освіті на початку наступні:

Неякісний продукт. Над нашим Target 0-100 працювала сильна команда. Ми вклали туди усі наші знання та дали навіть трохи більше. У цьому і секрет компанії 0-100 . Агресивний маркетинг. Довге обдумування. Якщо у вас є знання – дійте.

5 порад для швидкого росту:

Пропрацьовуйте свій особистий бренд на всіх можливих каналах. За допомогою свого блогу в Instagram я продаю на мільйони. Зберіть невелику, але ефективну команду. Інвестуйте багато в маркетинг. Навчайтеся. Навчайтеся в інших навчати, продавати, делегувати. Станьте фанатом навчання. Я після цього інтерв’ю буду дивитися урок. Не зловживайте грошима компанії. Інвестуйте перш за все в бізнес.

Наостанок хочу відкрити таємницю для читачів порталу. Найголовніше в досягненні успіху – думати в масштабі і діяти. Якщо ти будеш думати, зважувати, вагатися... Ти не знайдеш вирішення. Ти знайдеш все більше відмазок, аби так і не почати. Якщо ви хочете мати бізнес, стабільний заробіток, покращувати своє життя та життя рідних, – не думайте. А дійте. Гадаю. інші підприємці погодяться з цією думкою. І знаєте, яка найкраща сфера для цього зараз? Ed-tech. Бо ти можеш продавати свої знання, заробляти мільйони, покращувати економіку України (не лише податками, а й тим, що навчаєш професіоналів). Онлайн-навчання – це величезний вклад в наш із вами розвиток.