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Світовий бізнес-бестселер «CEO Excellence» вже друкують українською, – Юрій Голик
В Україні вже віддали до друку відому в фахових колах книгу «CEO Excellence» авторів Керолін Дьюар, Скотта Келлера та Вікрама Малготри. Це частина масштабної книжково-просвітницької ініціативи підприємця Юрія Голика та харківського видавництва «Фоліо». Загалом вони придбали права на друк та переклад шістьох визнаних бестселерів бізнес-літератури з рейтингу Forbes за 2022 рік.
Попередньо, в продаж книга має вийти вже за півтора місяці. «Досконалість керівника» – це концентрований досвід найефективніших СЕО світових корпорацій. Автори проаналізували діяльність 8 000 керівників, взяли розгорнуті інтерв’ю у 67 з них та систематизували отримані рекомендації та кейси успіху.
«Українські читачі були обмежені у своєму праві отримувати доступ до світового досвіду та знань рідною мовою. Книги за традицією несуть свою просвітницьку місію, і на цьому шляху не має бути мовних бар’єрів. Ми поступово виправимо цю несправедливість», – зазначив Юрій Голик.
Наступна в черзі на друк книга «Butler to the World» Олівера Булло – ґрунтовне дослідження витоків корупції й тіньових схем у британській економіці. Її переклад підготували вже в травні, про що писав Юрій Голик. Також до кінця 2024 року на поличках книгарень України з’являться ще чотири рейтингових бестселера – «Power Failure: The Rise and Fall of an American Icon» Вільяма Д. Коена, «When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm» Уолта Богдановича та Майкла Форсайта, «Money Men» Дена МакКрама та «The Power Law. Venture Capital and the Art of Disruption» Себастьяна Маллабі.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua