Світовий бізнес-бестселер «CEO Excellence» вже друкують українською, – Юрій Голик

В Україні вже віддали до друку відому в фахових колах книгу «CEO Excellence» авторів Керолін Дьюар, Скотта Келлера та Вікрама Малготри. Це частина масштабної книжково-просвітницької ініціативи підприємця Юрія Голика та харківського видавництва «Фоліо». Загалом вони придбали права на друк та переклад шістьох визнаних бестселерів бізнес-літератури з рейтингу Forbes за 2022 рік.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Попередньо, в продаж книга має вийти вже за півтора місяці. «Досконалість керівника» – це концентрований досвід найефективніших СЕО світових корпорацій. Автори проаналізували діяльність 8 000 керівників, взяли розгорнуті інтерв’ю у 67 з них та систематизували отримані рекомендації та кейси успіху.

«Українські читачі були обмежені у своєму праві отримувати доступ до світового досвіду та знань рідною мовою. Книги за традицією несуть свою просвітницьку місію, і на цьому шляху не має бути мовних бар’єрів. Ми поступово виправимо цю несправедливість», – зазначив Юрій Голик.