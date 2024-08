Підтримка та розвиток як запорука стійкості: досвід МХП

Співробітники є тим наріжним каменем, який формує міцний фундамент організації та забезпечує стійкість у період трансформацій. Сьогодні як ніколи на перший план виходить ефективне управління людським капіталом. Анастасія Громова, директорка департаменту стратегії та методології управління персоналом МХП, розповідає, як здатність залучати таланти, розвивати їх та утримувати стає вирішальним чинником конкурентної переваги.

Протягом всього турбулентного періоду МХП не припиняє інвестувати у своїх людей та розробляти нові підходи щодо їхньої підтримки. Компанія адаптувала бізнес-процеси та стратегію до нової реальності, впровадила ініціативи, що допомогли не просто зберегти, а й посилити її основний актив — співробітників. Тож поділюся досвідом, бо, впевнена, він може стати корисним для інших гравців ринку та надихнути ще більше компаній інвестувати у розвиток своїх команд.

Нові реалії та підтримка людей за кризи

У період невизначеності та змін працівники особливо гостро відчувають потребу в надійному роботодавцеві. Компанії, які прагнуть залучати та утримувати найкращі таланти, мають чітко розуміти, що саме цінують професіонали під час вибору місця роботи.

МХП завжди керувався принципом «Люди — наш найцінніший актив». Тому розвиток сильного HR-бренда та турбота про співробітників для компанії не просто гарні слова, а щоденна практика.

У цей кризовий період компанія зробила усе можливе, щоб підтримати фізичне та ментальне здоров’я людей. Запустила спеціальні програми психологічної підтримки, де кожен міг отримати допомогу та консультацію. Також компанія подбала про безпеку та доступність медичних послуг для співробітників.

Надзвичайно важливі для залученості працівників відчуття причетності та цінності своєї роботи. Тож ми не припиняли інвестувати у навчання та розвиток, завдяки чому наші люди мали змогу підвищувати свою експертизу, опановувати нові навички та рости професійно.

Ще один ключовий чинник — відкритість та чесність комунікації. Компанія регулярно ділилась із командою інформацією про ситуацію, плани та рішення. Керівництво було максимально доступним для зворотного зв’язку. Така прозорість допомогла сформувати атмосферу довіри та залученості.

Усі ці чинники — турбота про здоров’я, можливості для розвитку, відкрита комунікація — сформували унікальну пропозицію цінності МХП як роботодавця (EVP). Попри всі виклики, вдалося не просто зберегти, а й посилити нашу привабливість на ринку праці.

Кар’єра у компанії: прозорість, можливості, підтримка

Розвиток талантів — це стратегічний пріоритет. Інвестиції у навчання та професійне зростання співробітників не лише підвищують їхню експертизу та ефективність, а й формують міцний фундамент для успіху всієї організації.

В основі нашого підходу щодо розвитку персоналу лежить комплексна система оцінювання. Використовуються різноманітні інструменти, як-от Hogan, DISC, SHL, асесмент-центри, щоб отримати максимально повну картину сильних сторін, зон розвитку та потенціалу кожного співробітника. На базі цих даних створюються індивідуальні плани розвитку (IDP), які враховують як професійні здібності, так і особистісні характеристики.

Варто наголосити, що розвиток у компанії — це не просто тренінги чи навчальні програми. Це цілісний процес, де 70% припадає на навчання через реальні робочі завдання та проєкти, 20% — на менторство, коучинг та обмін знаннями з колегами і лише 10% — на тренінги та курси. Такий підхід дає змогу максимально ефективно переносити отримані знання у практичну площину.

Також варто приділяти велику увагу розвитку лідерських якостей. Для цього у нас діють спеціальні модульні програми, а також регулярні стратегічні сесії для топменеджменту. Компанія вирощує керівників, які не просто ставлять завдання, а надихають, ведуть за собою та розкривають потенціал своїх команд.

Окрема тема — система кар’єрних переміщень. Усі призначення відбуваються максимально прозоро, на основі об’єктивного оцінювання результативності, компетенцій та потенціалу працівників. Завдяки цьому кожен співробітник розуміє свої можливості для кар’єрного зростання та певен, що його досягнення оцінять належним чином.

Залучення та розвиток молоді

Особлива увага у компанії приділяється співпраці зі студентами та випускниками. Одна з ключових ініціатив у цьому напрямі — програма дуальної освіти. Компанія співпрацює з провідними університетами країни, даючи можливість студентам поєднувати навчання з роботою. Завдяки цьому молодь отримує не лише теоретичні знання, а й безцінний практичний досвід та навички вирішення реальних бізнес-завдань.

Ще один важливий проєкт — програма стажувань. Щороку компанія відкриває двері для десятків амбітних і талановитих студентів, які прагнуть спробувати свої сили у різних підрозділах — від виробництва до маркетингу та фінансів. За керівництва досвідчених наставників стажери працюють над цікавими проєктами, набувають нових компетенцій, знайомляться з корпоративною культурою.

Дуже важливо, щоб співпраця з молоддю не обмежувалася лише форматом «роботодавець — працівник». Треба прагнути бути партнером та ментором для нового покоління професіоналів. Тому фахівці регулярно проводять гостьові лекції в університетах, діляться досвідом на студентських заходах та воркшопах.

Варто зазначити, що багато учасників освітніх програм після завершення навчання обирають компанію місцем розвитку своєї кар’єри. Це свідчить про те, що молодь високо цінує ті можливості, підтримку та атмосферу, які створюються для їхнього професійного становлення.

Життєвий цикл працівника: ключ до ефективного розвитку

Усі описані вище підходи щодо розвитку талантів, лідерського потенціалу та команд працюють найефективніше, коли компанія чітко вибудовує життєвий цикл працівника. Ми розробили для себе оригінальну модель Employee Lifecycle (ELC), яка забезпечує системний підхід до взаємодії з працівниками на всіх етапах їхньої кар’єри у компанії.

Життєвий цикл працівника в МХП складається з п’ятьох ключових етапів:

Engage (Залучення). На цьому етапі відбувається взаємний пошук та залучення між компанією та потенційним працівником. Важливо, щоб цілі та цінності збігалися, створюючи основу для довготривалих відносин.

Maximize Value for the Business (Максимізація цінності для бізнесу). Тут працівник демонструє свою цінність для компанії, а компанія створює умови для реалізації його потенціалу.

Grow (Зростання). Коли співробітник забезпечує цінність для бізнесу, компанія інвестує у професійний, кар’єрний та фінансовий розвиток працівника.

Enjoy (Задоволення). На цьому етапі працівник отримує максимальне задоволення від своєї роботи, відчуваючи цінність та підтримку з боку компанії. Компанія своєю чергою системно працює над залученістю та задоволеністю співробітників, створюючи кращі умови та екосистему Many Happy People.

Retire with Appreciation (Прощання з вдячністю). Коли настає час завершення співпраці, обидві сторони висловлюють взаємну вдячність за спільний досвід та внесок.

Такий підхід допомагає створити цілісну екосистему, де кожен етап розвитку працівника логічно пов’язаний з іншими, забезпечуючи максимальну ефективність як для співробітника, так і для компанії. Це формує середовище, де таланти можуть розкриватися повною мірою, а компанія отримує надійну основу для сталого розвитку та конкурентоспроможності на ринку.