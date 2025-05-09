Тютюнова галузь закликає врегулювати обіг прекурсорів: про який саме йдеться

Підприємці з тютюнової галузі закликають українську владу внести зміни до постанови КМУ №770, яка регулює обіг прекурсорів, зокрема вилучити з-під контролю піперональ у складі готової продукції.

Про це йдеться на сайті Європейської бізнес асоціації.

Бізнес наголошує, що чинні обмеження створюють перешкоди для виробництва, імпорту та експорту, погіршують податкову дисципліну і загрожують робочим місцям.

Зазначається, що на відміну від ЄС, в Україні відсутні винятки для речовин, з яких неможливо виділити прекурсор економічно доцільним способом. Бізнес пропонує виключити піперональ у складі готової тютюнової продукції з-під контролю, аби уникнути судових спорів, податкових втрат та падіння експортного потенціалу.

В ЄБА наголосили, що тютюнова галузь є одним з найбільших платників податків в Україні і конструктивне вирішення ситуації необхідне для стабільної роботи підприємств, забезпечення сплати податків, надходження валютної виручки та утримання робочих місць, що напряму впливає на макроекономічну стабільність.

Бізнес-спільнота закликає Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство внутрішніх справ України дослухатися до позиції галузі.

Додамо, що у лютому 2025 року частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 14,1% порівняно з 12,6% у жовтні 2024 року.