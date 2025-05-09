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Табачная отрасль призывает урегулировать обращение прекурсоров: о каком именно идет речь

Табачная отрасль
Бизнес призывает урегулировать обращение прекурсоров / Freepik

Предприниматели из табачной отрасли призывают украинские власти внести изменения в постановление КМУ №770, которое регулирует оборот прекурсоров, в том числе изъять из-под контроля пиперональ в составе готовой продукции.

Об этом говорится на сайте Европейской бизнес ассоциации .

Бизнес отмечает, что действующие ограничения создают препятствия для производства, импорта и экспорта, ухудшают налоговую дисциплину и угрожают рабочим местам.

Отмечается, что, в отличие от ЕС, в Украине отсутствуют исключения для веществ, из которых невозможно выделить прекурсор экономически целесообразным способом. Бизнес предлагает исключить пиперональ в составе готовой табачной продукции из-под контроля во избежание судебных споров, налоговых потерь и падения экспортного потенциала.

В ЕБА подчеркнули, что табачная отрасль является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и конструктивное разрешение ситуации необходимо для стабильной работы предприятий, обеспечения уплаты налогов, поступления валютной выручки и удержания рабочих мест, что напрямую влияет на макроэкономическую стабильность.

Бизнес-сообщество призывает Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел Украины прислушаться к позиции отрасли.

Добавим, что в феврале 2025 года доля теневого рынка табачных изделий в Украине выросла до 14,1% по сравнению с   12,6% в октябре   2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко