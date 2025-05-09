На Рівненщині повернуто у власність держави "Рівненський автомобільний ремонтний завод"

У результаті судових рішень, ініційованих прокуратурою, єдиний майновий комплекс державного підприємства "Рівненський автомобільний ремонтний завод" повернуто у власність держави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Повернення відбулося через порушення умов приватизації з боку інвестора.

Із відповідною заявою до Рівненської окружної прокуратури звернулося Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. Причиною стало невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу підприємства.

Прокурори з’ясували, що на момент продажу завод мав борги перед бюджетом у розмірі понад 17 млн грн, а перед працівниками — понад 8 млн грн. Власник, який переміг на аукціоні, зобов’язався погасити заборгованість, проте не виконав цього.

Більше того, борги лише зросли: до 18,8 млн грн до бюджету і до 11,4 млн грн перед працівниками. Окрім цього, частину працівників звільнили під різними приводами.

З огляду на порушення умов договору, прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати угоду і повернути завод у державну власність. Судові інстанції всіх рівнів підтримали позицію прокуратури. Наразі майновий комплекс офіційно зареєстровано за Фондом держмайна України.

Додамо, що "Рівненський автомобільний ремонтний завод" — підприємство військово-промислового комплексу України, яке здійснює ремонт і переобладнання автомобільної та спеціальної техніки для потреб міністерства оборони України. Підприємство перебувало у процесі приватизації: у 2023 році його єдиний майновий комплекс виставлявся на аукціон зі стартовою ціною 616 973,01 грн без ПДВ.