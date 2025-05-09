В Ровенской области возвращен в собственность государства "Ровенский автомобильный ремонтный завод"

В результате судебных решений, инициированных прокуратурой, единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Ровенский автомобильный ремонтный завод" возвращен в собственность государства.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Возвращение произошло из-за нарушения условий приватизации со стороны инвестора.

С соответствующим заявлением в Ровенскую окружную прокуратуру обратилось Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Ровенской и Житомирской областях. Причиной послужило невыполнение покупателем условий договора купли-продажи предприятия.

Прокуроры выяснили, что на момент продажи завод имел долги перед бюджетом в размере более 17 млн грн, а перед работниками — более 8 млн грн.

Более того, долги только выросли: до 18,8 млн. грн. в бюджет и до 11,4 млн. грн. перед работниками. Кроме этого, часть работников уволили под разными предлогами.

Учитывая нарушение условий договора, прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть соглашение и вернуть завод в государственную собственность. Судебные инстанции всех уровней поддержали позицию прокуратуры. В настоящее время имущественный комплекс официально зарегистрирован по Фонду госимущества Украины.

Добавим, что "Ровенский автомобильный ремонтный завод" — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, которое осуществляет ремонт и переоборудование автомобильной и специальной техники для нужд министерства обороны Украины. Предприятие находилось в процессе приватизации: в 2023 году его единственный имущественный комплекс выставлялся на аукцион со стартовой ценой 616 973,01 грн. без НДС.