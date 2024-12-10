Минобороны вернуло в собственность государства имущественный комплекс в Киевской области

Министерство обороны вернуло в собственность государства незаконно приватизированный частными лицами имущественный комплекс площадью примерно 1 700 кв. м. Он расположен на земельном участке площадью более 5 га в живописной местности на берегу озера Киевской области.

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Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В чем суть дела

Отмечается, что частные лица, которые имели административное влияние, финансовые ресурсы и депутатские полномочия, незаконно завладели имущественным комплексом в 2017 году и обустроили центр отдыха с вертолетной площадкой и услугами организации охоты для состоятельных клиентов.

В конце 2024 года Минобороны добилось возвращения этого имущественного комплекса из незаконного владения.

В ведомстве отмечают, что такие случаи незаконного завладения государственным имуществом не единичны. После распада Советского Союза на территории Украины осталось много охотничьих и рыболовных хозяйств, владельцем которых в соответствии с законодательством было определено Минобороны. Эта недвижимость и земли привлекали внимание лиц, стремящихся незаконно их приватизировать.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков напомнил, что за последние три года ведомству удалось вернуть 14 объектов общей площадью более 6500 квадратных метров и 800 гектаров земли в разных областях Украины. Он отметил, что во время войны такие объекты имеют критическое значение для обороноспособности страны: они становятся базой для размещения военных, техники, а также для создания центров подготовки и реабилитации.

Сообщается, что на сегодняшний день осуществлена государственная регистрация имущественных прав на возвращенные объекты, что обеспечит их дальнейшую правовую защиту и использование исключительно в интересах обороны.

Добавим, что недавно Минобороны во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора вернуло в собственность государства земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен.

Также напомним, что в августе после 11 лет споров Минобороны вернуло в свое использование земельный участок площадью 130 гектаров в Тернопольской области стоимостью 16 миллионов гривен.

А в июле Минобороны в сотрудничестве с подразделениями ВСУ и ОГП вернули в собственность государства имущественный комплекс в исторической части Киева стоимостью более 260 миллионов гривен.