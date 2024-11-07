Минобороны вернуло государству земли в Одесской области стоимостью более 500 млн грн

Министерство обороны Украины совместно со Специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона успешно вернуло в собственность государства 2300 гектаров земель полигона в Одесской области, ориентировочная стоимость которых превышает 515 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в результате тесного сотрудничества с прокуратурой было обеспечено принятие 14 судебных решений по возвращению государству 71 земельного участка на территории полигона.

"Эти земли еще в советское время были выделены оборонному ведомству для подготовки Вооруженных сил Украины, однако, на основании незаконных решений органов местного самоуправления, были переданы в частную собственность и использовались для получения прибыли", — объясняют в Минобороны.

Минобороны вместе с прокуратурой защитили права и интересы государства в судебном порядке, вернув контроль над землями полигона. Только за последние 3 месяца было возвращено и оформлено в собственность государства 2 300 гектаров, ранее незаконно использовавшихся для сельскохозяйственной деятельности.

В настоящее время продолжается процесс оформления права собственности на остальные земельные участки, которые также будут зарегистрированы в ближайшее время.

В Минобороны подчеркивают, что сохранение полигонов имеет стратегическое значение для Сухопутных войск ВСУ. Ведомство и в дальнейшем будет прилагать все усилия для возвращения незаконно отчужденных земель оборонного фонда в собственность государства.

Добавим, что на днях Минобороны во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора вернуло в собственность государства земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен.

Также напомним, что в августе после 11 лет споров Минобороны вернуло в свое использование земельный участок площадью 130 гектаров в Тернопольской области стоимостью 16 миллионов гривен.

А в июле Минобороны в сотрудничестве с подразделениями ВСУ и ОГП вернули в собственность государства имущественный комплекс в исторической части Киева стоимостью более 260 миллионов гривен.