Міноборони повернуло державі землі на Одещині вартістю понад 500 млн грн

Міністерство оборони України спільно зі Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону успішно повернуло у власність держави 2 300 гектарів земель полігону в Одеській області, орієнтовна вартість яких перевищує 515 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, у результаті тісної співпраці з прокуратурою було забезпечено ухвалення 14 судових рішень щодо повернення державі 71 земельної ділянки на території полігону.

"Ці землі ще за радянських часів були виділені оборонному відомству для підготовки Збройних сил України, однак, на підставі незаконних рішень органів місцевого самоврядування, були передані у приватну власність і використовувалися для отримання прибутку", - пояснюють в Міноборони.

Зазначається, що Міноборони разом із прокуратурою захистили права та інтереси держави в судовому порядку, повернувши контроль над землями полігону. Лише за останні 3 місяці було повернуто та оформлено у власність держави 2 300 гектарів, що раніше незаконно використовувалися для сільськогосподарської діяльності.

Наразі триває процес оформлення права власності на решту земельних ділянок, які також будуть зареєстровані найближчим часом.

У Міноборони наголошують, що збереження полігонів має стратегічне значення для Сухопутних військ ЗСУ. Відомство й надалі докладатиме усіх зусиль для повернення незаконно відчужених земель оборонного фонду у власність держави.

Додамо, що днями Міноборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що у серпні після 11 років суперечок Міноборони повернуло в своє користування земельну ділянку площею 130 гектарів у Тернопільській області вартістю 16 мільйонів гривень.

А у липні Міноборони у співпраці з підрозділами ЗСУ та ОГП повернули у власність держави майновий комплекс в історичній частині Києва вартістю понад 260 мільйонів гривень.