Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині

Міністерство оборони повернуло у власність держави незаконно приватизований приватними особами майновий комплекс площею приблизно 1 700 кв. м. Він розташований на земельній ділянці площею понад 5 га в мальовничій місцевості на березі озера у Київській області.

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Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

В чому суть справи

Зазначається, що приватні особи, які мали адміністративний вплив, фінансові ресурси та депутатські повноваження, незаконно заволоділи майновим комплексом у 2017 році та облаштували там центр відпочинку з вертолітним майданчиком і послугами організації полювання для заможних клієнтів.

Наприкінці 2024 року Міноборони домоглося повернення цього майнового комплексу з незаконного володіння.

У відомстві зауважують, що такі випадки незаконного заволодіння державним майном — не поодинокі. Після розпаду Радянського Союзу на території України залишилося багато мисливських і риболовецьких господарств, власником яких відповідно до законодавства було визначено Міноборони. Ця нерухомість та землі привертали увагу осіб, що прагнули незаконно їх приватизувати.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков нагадав, що за останні три роки відомству вдалося повернути 14 об'єктів загальною площею понад 6 500 квадратних метрів і 800 гектарів землі в різних областях України. Він зауважив, що під час війни такі об'єкти мають критичне значення для обороноздатності країни: вони стають базою для розміщення військових, техніки, а також для створення центрів підготовки та реабілітації.

Повідомляється, що на сьогодні здійснено державну реєстрацію майнових прав на повернуті об’єкти, що забезпечить їх подальший правовий захист і використання виключно в інтересах оборони.

Додамо, що нещодавно Міноборони у взаємодії з Офісом Генерального прокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що у серпні після 11 років суперечок Міноборони повернуло в своє користування земельну ділянку площею 130 гектарів у Тернопільській області вартістю 16 мільйонів гривень.

А у липні Міноборони у співпраці з підрозділами ЗСУ та ОГП повернули у власність держави майновий комплекс в історичній частині Києва вартістю понад 260 мільйонів гривень.