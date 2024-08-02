В Україні офіційно з’явиться нова професія — "демінер"

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт "Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)". Його розробку ініціювало Міністерство економіки України, а ТОВ "Шериф-Розмінування" у тісній співпраці із фахівцями Міністерства підготувало текст стандарту з урахуванням пропозицій ключових стейкхолдерів сектору.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, в Україні до сьогоднішнього дня не було професійного стандарту "демінер". Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами.

"Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це, зокрема, дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних", – зауважив він.

В Мінекономіки зазначають, що після затвердження стандарту буде проведено ряд заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці. А також на базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Це дозволить після отримання акредитації від МОН випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями.

Затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам IMAS, дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Це означає також, що українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, також зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку.

Розроблений стандарт передбачає 5 рівнів підготовки. Здобутий базовий рівень дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, наступний рівень – можливість проводити технічне обстеження. Далі – розмінування територій, будівель тощо.

В Україні з'явився Корпус демінерів

В Україні створили Корпус демінерів чисельністю близько 5 тисяч осіб, які будуть виконувати завдання в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами.

"На сьогодні групи розмінування Корпусу демінерів сформовані та вже частково долучені до виконання завдань в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами", - повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля.

За його словами, підрозділи вже працюють у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Начальник управління поінформував, що групи розмінування Корпусу демінерів виконують такі завдання, як обстеження територій на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів, очищення місцевості у межах оперативного реагування, проведення повного комплексу заходів гуманітарного розмінування.

Нині триває доукомплектування груп технікою, обладнанням, також продовжується підготовка фахівців у навчальних центрах.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

З початку 2024 року сапери обстежили понад 171,7 тисячі гектарів сільськогосподарських земель, запланованих для першочергового обстеження та розмінування. Більш ніж 156,6 тисячі гектарів вже повернули аграріям для господарського використання.

Найвищі темпи розмінування у Херсонській області – 146 тисяч гектарів. Це майже 60% від запланованого у цьому регіоні на поточний рік. В Харківській області за перше півріччя розмінували 11,3 тисячі гектар, а в Миколаївській – 8,3 тисячі.

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