10 октября состоится бизнес-поездка в балтийские порты Гдыня и Гданьск

Экспортеров приглашают в бизнес-поездку в порты Гдыня и Гданьск.

Учитывая растущую угрозу для судоходства в Черном море, балтийские порты Гданьск и Гдыня стали альтернативой перевалке и транспортировке украинской сельскохозяйственной продукции морем.

Участники Agro&Food Security Forum 10 октября будет возможность установить прямые контакты с представителями логистических операторов, работающих в обоих портах, и таким образом найти наиболее эффективные транспортные решения для своей продукции.

Порт Гданьска называют сердцем Балтийского моря. Это самый быстрорастущий динамичный порт Европы. Он способен принимать самые большие корабли в мире и обрабатывать любые типы грузов.

Гдыня – это порт со столетним опытом, идеально расположенный, с современной инфраструктурой, специализирующейся на обработке генеральных грузов, преимущественно контейнерных.

Организаторы: Ассоциация бобовых Украины (СВСБУ), Польско-Украинская Хозяйственная палатаа. Соорганизаторы: Всемирная конфедерация бобовых (GPC), ProAgro

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