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10 октября состоится бизнес-поездка в балтийские порты Гдыня и Гданьск
Экспортеров приглашают в бизнес-поездку в порты Гдыня и Гданьск.
Учитывая растущую угрозу для судоходства в Черном море, балтийские порты Гданьск и Гдыня стали альтернативой перевалке и транспортировке украинской сельскохозяйственной продукции морем.
Участники Agro&Food Security Forum 10 октября будет возможность установить прямые контакты с представителями логистических операторов, работающих в обоих портах, и таким образом найти наиболее эффективные транспортные решения для своей продукции.
Порт Гданьска называют сердцем Балтийского моря. Это самый быстрорастущий динамичный порт Европы. Он способен принимать самые большие корабли в мире и обрабатывать любые типы грузов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Гдыня – это порт со столетним опытом, идеально расположенный, с современной инфраструктурой, специализирующейся на обработке генеральных грузов, преимущественно контейнерных.
Организаторы: Ассоциация бобовых Украины (СВСБУ), Польско-Украинская Хозяйственная палатаа. Соорганизаторы: Всемирная конфедерация бобовых (GPC), ProAgro
Подробнее о Agro&Food Security Forum узнайте по ссылке. Регистрация по ссылке.