- Категория
- Агро
- Дата публикации
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30+ экспертов расскажут о глобальных проблемах аграрной индустрии на Agro&Food Security Forum
10-11 октября 2023 года в городе Варшава десятки экспертов расскажут о глобальных проблемах аграрной индустрии в рамках Agro&Food Security Forum.
Мировой агробизнес постоянно находится в зоне риска. Война между Украиной и РФ повлияла на все секторы глобальной экономики, включая АПК и логистику, разрушила постоянные связи поставок продовольствия. Это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, поскольку от украинской агропродукции зависят около 400 млн человек в мире. Усугубляют ситуацию изменения климата, которые уже привели к снижению урожаев в странах, являющихся ключевыми производителями продуктов питания.
Самые острые вопросы форума :
- Аналитика глобальных аграрных рынков. Производство зерновых, масличных и бобовых. Ценовые тренды.
- Перспективы черноморской зерновой инициативы.
- Развитие новых логистических маршрутов поставок продовольствия, рост роли транзитных путей через ЕС.
- Переработка аграрного сырья как поиск добавленной стоимости и путь к новым рынкам сбыта.
Agro&Food Security Forum – это:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- 350+ участников;
- 30+ экспертов.
Организаторы: Ассоциация бобовых Украины (СВСБУ) , Польско-Украинская Хозяйственная палата
Соорганизаторы: Всемирная конфедерация бобовых (GPC), ProAgro
Организаторы приглашают к диалогу и нетворкингу!