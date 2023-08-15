30+ экспертов расскажут о глобальных проблемах аграрной индустрии на Agro&Food Security Forum

10-11 октября 2023 года в городе Варшава десятки экспертов расскажут о глобальных проблемах аграрной индустрии в рамках Agro&Food Security Forum .

Мировой агробизнес постоянно находится в зоне риска. Война между Украиной и РФ повлияла на все секторы глобальной экономики, включая АПК и логистику, разрушила постоянные связи поставок продовольствия. Это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, поскольку от украинской агропродукции зависят около 400 млн человек в мире. Усугубляют ситуацию изменения климата, которые уже привели к снижению урожаев в странах, являющихся ключевыми производителями продуктов питания.

Самые острые вопросы форума :

Аналитика глобальных аграрных рынков. Производство зерновых, масличных и бобовых. Ценовые тренды.

Перспективы черноморской зерновой инициативы.

Развитие новых логистических маршрутов поставок продовольствия, рост роли транзитных путей через ЕС.

Переработка аграрного сырья как поиск добавленной стоимости и путь к новым рынкам сбыта.

Agro&Food Security Forum – это:

350+ участников;

30+ экспертов.

Организаторы: Ассоциация бобовых Украины (СВСБУ) , Польско-Украинская Хозяйственная палата

Соорганизаторы: Всемирная конфедерация бобовых (GPC), ProAgro

Организаторы приглашают к диалогу и нетворкингу!

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