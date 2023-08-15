30+ експертів розкажуть про глобальні проблеми аграрної індустрії на Agro&Food Security Forum

10-11 жовтня 2023 року в місті Варшава десятки експертів розкажуть про глобальні проблеми аграрної індустрії в рамках Agro&Food Security Forum .

Світовий агробізнес постійно у зоні ризику. Війна між Україною та РФ вплинула на всі сектори глобальної економіки, включаючи АПК та логістику, зруйнувала сталі зв’язки поставок продовольства. Це ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, оскільки від української агропродукції залежать близько 400 млн людей у ​​світі. Погіршують ситуацію зміни клімату, які вже призвели до зниження врожаїв в країнах, що є ключовими виробниками продуктів харчування.

Найгостріші питання форуму:

Аналітика глобальних аграрних ринків. Виробництво зернових, олійних та бобових. Цінові тренди.

Перспективи чорноморської зернової ініціативи.

Розбудова нових логістичних маршрутів поставок продовольства, зростання ролі транзитних шляхів через ЄС.

Переробка аграрної сировини як пошук доданої вартості та шлях до нових ринків збуту.

Agro&Food Security Forum - це:

350+ учасників;

30+ експертів.

Організатори: Асоціація бобових України (СВСБУ), Польсько-Українська Господарча Палата

Співорганізатори: Світова конфедерація бобових (GPC), ProAgro

Організатори запрошують до діалогу та нетворкінгу!

РЕЄСТРАЦІЯ

ПРОГРАМА