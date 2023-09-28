10 жовтня відбудеться бізнес-поїздка до балтійських портів Гдиня та Гданськ

Експортерів запрошують у бізнес-поїздку до портів Гдиня та Гданськ.

З огляду на зростаючу загрозу для судноплавства в Чорному морі, балтійські порти Гданськ і Гдиня стали альтернативою для перевалки і транспортування української сільськогосподарської продукції морем.

Учасники Agro&Food Security Forum 10 жовтня матимуть можливість встановити прямі контакти з представниками логістичних операторів, що працюють в обох портах, і таким чином знайти найбільш ефективні транспортні рішення для своєї продукції.

Порт Гданська називають серцем Балтійського моря. Це найдинамічніший порт Європи, що розвивається найшвидше. Він здатний приймати найбільші кораблі у світі і може обробляти будь-які типи вантажів.

Гдиня – це порт зі столітнім досвідом, ідеально розташований, з сучасною інфраструктурою, що спеціалізується на обробці генеральних вантажів, переважно контейнерних.

Організатори: Асоціація бобових України (СВСБУ), Польсько-Українська Господарча Палата. Співорганізатори: Світова конфедерація бобових (GPC), ProAgro

Детальніше про Agro&Food Security Forum дізнавайтеся за посиланням. Реєстрація за посиланням.