1,3 млрд грн на землю и 0,3 млрд грн на коров: как государство финансирует аграриев

В прошлом году государство предоставило финансовую поддержку более 3 тыс. украинских аграриев. Среди регионов больше помощи получили в Кировоградской и Львовской областях. Общий объем пособия составил 1,6 млрд. грн, из них 1,3 млрд. грн. пошли на землю, а 0,3 млрд. грн - на коров.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Более 3 тысяч аграриев получили помощь

Отмечается, что в 2022 году немногим более 3 тыс. украинских аграриев получили финансовую помощь от государства.

В частности, средства получили 2763 сельхозпроизводителей, выращивающих растения, и 275 аграриев, разводящих коров. В целом государство выделило 1,3 млрд грн на землю и 0,3 млрд грн - на коров.

"Больше всего пособия на растениеводство получили фермерские хозяйства - их было 2597. Также государство выплатило деньги 287 обществам с ограниченной ответственностью, 124 частным предприятиям, 23 кооперативам и т.д.", - отмечают в "Опендатабот".

По размеру помощи лидируют Кировоград и Львов.

Первое место по выплате бюджетных субсидий на выращивание растений с большим отрывом заняла Кировоградская область – там деньги от государства получили 319 аграриев. Второе место у Полтавщины (274), а замыкает топ Виннитчина (252).

Лидером по выплатам на разведение коров стала Львовская область - 50 аграриев. Далее следует Закарпатская область (31), а третье место разделили Ровенщина и Волынь (по 29).

"Стоит отметить, что помощь на выращивание растений и разведение коров не получил ни один аграрий из тех регионов, значительная часть которых в течение прошлого года была оккупирована или находилась в зоне боевых действий — речь идет о Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской, а также АР Крым", - подчеркнули в "Опендатаботе".

О программе ДАР

Заявки на получение финансовой помощи сельхозпроизводителям подаются в Государственном аграрном реестре (ГАР), запущенном Министерством аграрной политики и продовольствия при содействии ЕС 12 августа 2022 года. Одна из его главных задач – распределение различных видов поддержки аграриям из бюджета Украины, а также грантов для них от международных партнеров.

На выращивание растений предусмотрена помощь в размере 3,1 тысяч грн на гектар. Под условия программы подпадали аграрии, в которых не менее 1 га и не больше 120 га. Соответственно, максимальный размер пособия может достигать 372 тыс. гривен.

Бюджетная дотация на разведение коров выплачивается государством в расчете на 5,3 тыс. гривен на 1 голову. Получить ее могут хозяйства, которые содержат от 3 до 100 голов крупного рогатого скота, поэтому максимальный размер дотации — 530 тыс. гривен.

Заметим, что с началом полномасштабной войны сельхозпроизводителям стало труднее привлекать кредиты и финансирование. И это понятно, ведь отрасль теряет активы, сокращаются возможности экспорта. Эксперты и банкиры рассказали Delo.ua, насколько сложна ситуация в АПК, возможно ли адекватно оценить риски кредиторов и насколько велика опасность дефолтов агрокомпаний.