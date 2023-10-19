1,3 млрд грн на землю та 0,3 млрд грн на корів: як держава фінансує аграріїв

Торік держава надала фінансову підтримку більш ніж 3 тис. українських аграріїв. Серед регіонів найбільше допомоги отримали на Кіровоградщині та Львівщині. Загальний обсяг допомоги склав 1,6 млрд. грн, з них 1,3 млрд. грн. пішли на землю, а 0,3 млрд. грн — на корів.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Понад 3 тисячі аграріїв отримали допомогу

Зазначається, що у 2022 році трохи більше 3 тис. українських аграріїв отримали фінансову допомогу від держави.

Зокрема, кошти отримали 2763 сільгоспвиробники, які вирощують рослини, та 275 аграріїв, які розводять корів. Загалом держава виділила 1,3 млрд грн на землю та 0,3 млрд грн — на корів.

"Найбільше допомоги на рослинництво отримали фермерські господарства — їх було 2597. Також держава виплатила гроші 287 товариствам з обмеженою відповідальністю, 124 приватним підприємствам, 23 кооперативам тощо", - зауважують в "Опендатабот".

За розміром допомоги лідирують Кіровоградщина та Львівщина

Перше місце з виплати бюджетних субсидій на вирощування рослин з великим відривом посіла Кіровоградська область — там гроші від держави отримали 319 аграріїв. Друге місце у Полтавщини (274), а замикає топ Вінниччина (252).

Лідером за виплатами на розведення корів стала Львівська область — 50 аграріїв. Далі йде Закарпатська область (31), а третє місце розділили Рівненщина та Волинь (по 29).

"Варто зазначити, що допомогу на вирощування рослин та розведення корів не отримав жоден аграрій з тих регіонів, значна частина яких протягом минулого року була окупована або знаходилася в зоні бойових дій — йдеться про Херсонщину, Харківщину, Донеччину, Луганщину, а також АР Крим", - підкреслили в "Опендатабот".

Про програму ДАР

Заявки на отримання фінансової допомоги сільгоспвиробникам подаються в Державному аграрному реєстрі (ДАР), який було запущено Міністерством аграрної політики та продовольства за сприяння ЄС 12 серпня 2022 року. Одна з його головних задач — розподіл різних видів підтримки аграріям з бюджету України, а також грантів для них від міжнародних партнерів.

На вирощування рослин передбачено допомогу у розмірі 3,1 тисячі грн на гектар. Під умови програми підпадали аграрії, у яких не менше 1 га та не більше 120 га землі. Відповідно, максимальний розмір допомоги може сягати 372 тис. гривень.

Бюджетна дотація на розведення корів виплачується державою у розрахунку 5,3 тис. гривень на 1 голову. Отримати її можуть господарства, які утримують від 3 до 100 голів великої рогатої худоби, а тому максимальний розмір дотації — 530 тис. гривень.

Зауважимо, з початком повномасштабної війни сільгоспвиробникам стало важче залучати кредити та фінансування. І це зрозуміло, адже галузь втрачає активи, скорочуються можливості експорту. Експерти та банкіри розповіли Delo.ua, наскільки складною є ситуація у АПК, чи можливо адекватно оцінити ризики кредиторів і наскільки великою є небезпека дефолтів агрокомпаній.