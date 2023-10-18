Виробники молока в семи областях України можуть отримати допомогу від Швейцарії: як це зробити

Швейцарія виділила додатково 2,2 млн швейцарських франків (близько 88,5 млн гривень) на підтримку господарств з виробництва молока в семи областях України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що наразі реалізується вже друга фаза фінансованого Швейцарією проєкту гуманітарної допомоги для виробників молока.

За результатами першої фази 296 господарств в Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях вже отримали необхідні для дотримання належної гігієни у виробництві молока засоби.

"Метою проєкту є забезпечення продовольчої безпеки в цілому та зокрема через покращення доступу для населення України до якісних та безпечних молочних продуктів, що виробляються в Україні", - зауважили в МінАПК.

Там анонсували, що на фоні гострої проблеми з ліквідністю буде надано короткострокову підтримку у збереженні виробничого потенціалу молочного сектора в областях, що постраждали від бойових дій з початку повномасштабного вторгнення, опинилися в зоні катастрофи внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС та масштабного мінування сільськогосподарських угідь.

"Покращення доступу фермерів до критичних виробничих засобів також має максимально знизити ризик того, що низький рівень гігієни доїння призведе до погіршення здоров’я тварин, запустивши небезпечний цикл поширення захворювань, що теж матиме негативний вплив на безпечність харчових продуктів. Тому неспроможність фермерів дотримуватися гігієнічних стандартів може мати довгостроковий вплив на можливість швидкого економічного відновлення галузі та, як наслідок, негативно вплинути на продовольчу безпеку, безпечність харчових продуктів і здоров’я споживачів", - підкреслили в МінАПК.

Хто може отримати допомогу

Проєкт буде діятиме у семи областях, а саме Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

За підтримки Швейцарії виробники молока мають змогу отримати засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо, що повною мірою задовольнить тримісячну потребу.

Важливо, що закупівля товарів переважно здійснюватиметься безпосередньо в тих українських постачальників, які діяли на ринку і до війни, щоб не порушувати вибудовані взаємозв’язки з господарствами з виробництва молока, задля відновлення їхніх виробничих практик та технологій у відповідності з вимогами виробника доїльного обладнання.

Для одержання гуманітарної допомоги зацікавлені виробники молока мають заповнити реєстраційну форму до 31 жовтня включно та одержати на вказану ними електронну адресу підтвердження запиту від проєкту.

Реєстраційна форма доступна за посиланням.

Зауважимо, тепер українські виробники молока та молочних продуктів можуть експортувати їх до Албанії.