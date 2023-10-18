Производители молока в семи областях Украины могут получить помощь от Швейцарии: как это сделать

Швейцария выделила дополнительно 2,2 млн швейцарских франков (около 88,5 млн. гривен) в поддержку хозяйств по производству молока в семи областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что сейчас реализуется уже вторая фаза финансируемого Швейцарией проекта гуманитарной помощи для производителей молока.

По результатам первой фазы 296 хозяйств в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях уже получили необходимые для соблюдения гигиены в производстве молока средства.

"Целью проекта является обеспечение продовольственной безопасности в целом и в частности через улучшение доступа для населения Украины к качественным и безопасным молочным продуктам, производимым в Украине", - отметили в МинАПК.

Там анонсировали, что на фоне острой проблемы с ликвидностью будет оказана краткосрочная поддержка в сохранении производственного потенциала молочного сектора в областях, пострадавших от боевых действий с начала полномасштабного вторжения, оказались в зоне катастрофы в результате разрушения плотины Каховской ГЭС и масштабного минирования сельскохозяйственных угодий.

"Улучшение доступа фермеров к критическим производственным средствам также должно максимально снизить риск того, что низкий уровень гигиены доения приведет к ухудшению здоровья животных, запустив опасный цикл распространения заболеваний, что также негативно влияет на безопасность пищевых продуктов. Поэтому неспособность фермеров соблюдать гигиенические стандарты" может оказать долгосрочное влияние на возможность быстрого экономического восстановления отрасли и, как следствие, негативно повлиять на продовольственную безопасность, безопасность пищевых продуктов и здоровье потребителей", - подчеркнули в МинАПК.

Кто может получить помощь

Проект будет действовать в семи областях, а именно в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

При поддержке Швейцарии производители молока могут получить средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для обнаружения скрытых форм маститов, дезинфектанты для животноводческих помещений и т.д., что в полной мере удовлетворит три месяца.

Важно, что закупка товаров будет преимущественно осуществляться непосредственно у украинских поставщиков, которые действовали на рынке и до войны, чтобы не нарушать выстроенные взаимосвязи с хозяйствами по производству молока, для восстановления их производственных практик и технологий в соответствии с требованиями производителя доильного оборудования.

Для получения гуманитарной помощи заинтересованные производители молока должны заполнить регистрационную форму до 31 октября включительно и получить на указанный ими адрес подтверждения запроса от проекта.

Регистрационная форма доступна по ссылке.

Напомним, теперь украинские производители молока и молочных продуктов могут экспортировать их в Албанию.