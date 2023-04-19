Болгария ждет решения о гарантированном транзите украинской агропродукции

Болгария ожидает решения, согласно которому украинская аграрная продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны.

Об этом сказал министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов на встрече с министром экономики Украины Юлией Свириденко, сообщает пресс-служба Кабмина.

Министры обсуждали временный запрет на импорт зерна и продуктов питания из Украины, который вводится с сегодняшнего дня. Исключение составляет транзит украинской агропродукции.

"Правительство Украины должно решить вопрос временного запрета на импорт украинского зерна в Болгарию. Мы ведем диалог с болгарской стороной о причинах и перспективах положительного решения этой ситуации для обеих стран", - отметила Юлия Свириденко.

По словам Стоянова, из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию и они терпят убытки. Однако под запрет не подпадает транзит. Стоянов отметил, что Болгария ожидает решения, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны.

Стороны обсудили важные аспекты этого вопроса, диалог продолжается.

Напомним, главы аграрных министерств Румынии и Украины Петр Даеа и Николай Сольский провели онлайн-обсуждение планов Бухареста по торговле продовольствием, 21 апреля чиновники встретятся лично.

Импорт некоторых украинских товаров уже решили приостановить Польша, Венгрия, Словакия и Болгария. Во временный запрет попало не только зерно. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.