Болгарія чекає на рішення щодо гарантованого транзиту української агропродукції

Болгарія очікує на рішення, за яким українська аграрна продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.

Про це сказав міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов на зустрічі з міністром економіки України Юлією Свириденко, повідомляє пресслужба Кабміну.

Міністри обговорювали тимчасову заборону на імпорт зерна і продуктів харчування з України, яка запроваджується відсьогодні. Виняток складає транзит української агропродукції.

"Уряд України має на меті вирішити питання тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Болгарії. Ми ведемо діалог з болгарською стороною щодо причин і перспектив позитивного вирішення цієї ситуації для обох країн", - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Стоянова, через імпорт українського зерна і продовольства місцевим сільгоспвиробникам важко реалізувати власну продукцію і вони зазнають збитків. Однак під заборону не підпадає транзит. Стоянов зазначив, що Болгарія очікує на рішення, за яким українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.

Сторони обговорили важливі аспекти цього питання, діалог продовжується.

Нагадаємо, очільники аграрних міністерств Румунії й України Петре Даеа та Микола Сольський провели онлайн-обговорення планів Бухареста щодо торгівлі продовольством, 21 квітня урядовці зустрінуться особисто.

Імпорт певних українських товарів вже вирішили призупинити Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія. Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.