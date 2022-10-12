Директора табачной фабрики в Одесской области подозревают в производстве 1 миллиона пачек контрафактных сигарет

Сотрудники Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении директору предприятия, являющегося официальным производителем табачных изделий на территории Одесской области, в изготовлении, хранении и приобретении с целью использования при продаже товаров около 1 миллиона марок акцизного налога (часть 1 статьи 199 Уголовного кодекса).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении БЭБ, по результатам заключения экспертизы было установлено, что предоставленные на исследования табачные изделия с торговыми марками не соответствуют контрольным экземплярам, изготовленным полиграфическим комбинатом "Украина".

Отметим, 4 августа бюро сообщило, что проводит обыски на складах в Одесской области. Отмечалось, что должностные лица одной из компаний, используя подконтрольные им предприятия, наладили незаконное производство сигарет известных торговых марок с поддельными марками акцизного налога.

Было обнаружено более 1,2 миллиона пачек табачных изделий рыночной стоимостью 70 миллионов гривен. Сигареты были оклеены марками акцизного налога с признаками подделки.

Как указывают в БЭБ, в дальнейшем сигареты продавались гражданам по ценам ниже рыночных. Таким образом, нарушители получали доходы без отражения в бухгалтерской отчетности.

По результатам обысков БЭБ изъяла линии массового производства табачные изделия и указанные 1,2 миллиона пачек сигарет, а также почти 20 тонн табачного сырья. Примерная стоимость изъятого имущества составляет 150 миллионов гривен.