Директора тютюнової фабрики на Одещині підозрюють у виготовленні 1 мільйона пачок контрафактних сигарет

Співробітники Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору підприємства, яке є офіційним виробником тютюнових виробів на території Одеської області, у виготовленні, зберіганні та придбанні з метою використання при продажу товарів біля 1 мільйона марок акцизного податку (частина 1 статті 199 Кримінального кодексу).

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Як йдеться у повідомленні БЕБ, за результатами висновку експертизи було встановлено, що надані на дослідження тютюнові вироби з торговими марками не відповідають контрольним примірникам, виготовленим поліграфічного комбінату "Україна".

Зазначимо, що 4 серпня бюро повідомило, що проводить обшуки на складах в Одеській області. Зазначалося, що службові особи однієї з компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку.

Було виявлено понад 1,2 мільйона пачок тютюнових виробів ринковою вартістю 70 мільйонів гривень. Цигарки були оклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки.

Як вказують у БЕБ, у подальшому цигарки продавалися громадянам за цінами нижче ринкових. Таким чином порушники отримували прибутки без відображення у бухгалтерській звітності.

За результатами обшуків БЕБ вилучила лінії масового виробництва тютюнових виробів та зазначені 1,2 мільйона пачок цигарок, а також майже 20 тонн тютюнової сировини. Орієнтовна вартість вилученого майна складає 150 мільйонів гривень.