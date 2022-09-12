Франция и Румыния подписали соглашение об упрощении экспорта зерновых из Украины

Правительства Румынии и Франции готовы предоставить Украине свою логистическую экспертизу.

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Правительства Франции и Румынии 12 сентября подписали соглашение об упрощении экспорта зерновых из Украины по суше.

Об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон.

"Я, вместе со своим румынским коллегой Ионелом Скриоштяну, подписал соглашение, которое упрощает экспорт украинских зерновых через предоставление нашей логистической экспертизы", - заявил он.

#Ukraine | J'ai signé avec mon homologue roumain, Ionel Scrioșteanu, un accord qui facilite l'exportation des céréales ukrainiennes en apportant notre expertise logistique, au côté de l'ambassadeur @OmelchenkoVadym.



Notre solidarité avec l'#Ukraine est totale 🇫🇷🇷🇴🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/qJkAfdjEeI — Clement Beaune (@CBeaune) September 12, 2022

Подписание документа проходило в присутствии посла Украины во Французской республике Вадима Омельченко.

Напомним, что британская разведка рассказала, почему Путин дезинформирует мир относительно вывоза зерна из Украины.