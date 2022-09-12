Франція та Румунія підписали угоду про спрощення експорту зернових з України

Уряди Румунії та Франції готові надати Україні свою логістичну експертизу.

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Уряди Франції та Румунії 12 вересня підписали угоду про спрощення експорту зернових із України суходолом.

Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

"Я разом зі своїм румунським колегою Іонелом Скріоштяну підписав угоду, яка спрощує експорт українських зернових через надання нашої логістичної експертизи", - заявив він.

#Ukraine | J'ai signé avec mon homologue roumain, Ionel Scrioșteanu, un accord qui facilite l'exportation des céréales ukrainiennes en apportant notre expertise logistique, au côté de l'ambassadeur @OmelchenkoVadym.



Notre solidarité avec l'#Ukraine est totale 🇫🇷🇷🇴🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/qJkAfdjEeI — Clement Beaune (@CBeaune) September 12, 2022

Підписання документа відбувалося у присутності посла України у Французькій республіці Вадима Омельченка.

Нагадаємо, що британська розвідка розповіла, чому Путін дезінформує світ щодо вивезення зерна з України.