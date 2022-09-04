Из украинских портов вышло 12 судов с продовольствием

4 сентября из морских портов Украины вышло 12 судов с агропродукцией. Об этом в Twitter сообщает Министерство национальной обороны Турции.

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"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается под контролем Объединенного координационного центра в Стамбуле. По состоянию на сегодня утром из украинских портов вышли еще 12 судов, груженных зерном", - сказано в сообщении.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor.



Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2022

Напомним, 1 августа по 1 сентября в рамках "зернового соглашения" порты "Одесса", "Черноморск" и "Південний" в целом отгрузили на внешние рынки 1,72 млн тонн агропродукции. С этого периода из портов вышло 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира.