Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

Из украинских портов вышло 12 судов с продовольствием

Из украинских портов вышло 12 судов с продовольствием

4 сентября из морских портов Украины вышло 12 судов с агропродукцией. Об этом в Twitter сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается под контролем Объединенного координационного центра в Стамбуле. По состоянию на сегодня утром из украинских портов вышли еще 12 судов, груженных зерном", - сказано в сообщении.

Напомним,  1 августа по 1 сентября в рамках "зернового соглашения" порты "Одесса", "Черноморск" и "Південний" в целом отгрузили на внешние рынки 1,72 млн тонн агропродукции.  С этого периода из портов вышло 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира.

Автор:
Степан Крьока